Con Welcome Tour, Nintendo continua la sua tradizione di utilizzare software introduttivi per accompagnare i lanci hardware, anche se questa volta sceglie una strada diversa. Non si tratta di un pack-in incluso con la console, come accaduto in passato con Wii Sports o Super Mario World, ma di un titolo venduto separatamente (a 10 euro) che assume il ruolo di guida giocabile alle funzionalità della Nintendo Switch 2. Il risultato è un prodotto ibrido che, pur non nascondendo la sua natura didattica, riesce a offrire un’esperienza interattiva sorprendentemente solida.

L’obiettivo del gioco è semplice ma ben congegnato: esplorare una versione in scala della nuova console raccogliendo timbri, leggendo informazioni tecniche, superando quiz e affrontando mini-giochi pensati per mettere in luce le novità hardware della Switch 2. Ogni sezione, dal dock ai pulsanti, dai controller alle ventole, rappresenta un’area della console e diventa il pretesto per introdurre una nuova funzionalità. Tra queste, spiccano un HD Rumble più preciso e l’introduzione dei controlli tipo mouse tramite Joy-Con, che funzionano sorprendentemente bene anche se l’esperienza può variare in base alla superficie d’appoggio.

Non mancano però alcune limitazioni legate agli accessori: alcune attività richiedono periferiche non incluse con la console, come il nuovo Pro Controller o una fotocamera USB compatibile, rendendo impossibile completare tutti i mini-giochi con il solo hardware base. Fortunatamente, queste sezioni rappresentano l’eccezione e non compromettono la fruizione generale del titolo, che resta ampio e accessibile. La longevità è supportata da un sistema di timbri da conquistare, che sbloccano nuove attività all’interno delle varie sezioni. Alcune prove sono a tempo e incentivano il rigiocare per migliorare i propri punteggi, rendendo il ritorno a Welcome Tour qualcosa di più di una semplice visita occasionale.

Nel complesso, Nintendo Switch 2 Welcome Tour si rivela più completo e interessante di quanto il suo concept iniziale lasci intendere. È un titolo che, pur non ambendo a essere un caposaldo della libreria della console, riesce nel suo intento di far conoscere le funzionalità del nuovo hardware in modo pratico e divertente. Avrebbe potuto rappresentare un ottimo software incluso nella memoria della console, ma anche come prodotto a sé ha una sua dignità. In un’epoca in cui il manuale cartaceo è ormai superato, Nintendo sceglie di renderlo un gioco, e per molti utenti potrebbe essere la scelta giusta.

Formato: Switch 2 Editore: Nintendo Sviluppatore: Nintendo Voto: 7/10