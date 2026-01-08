circle x black
Cerca nel sito
 

NVIDIA al CES 2026: Cloud Gaming su Linux e Fire TV con architettura RTX 5080

sponsor

Il servizio GeForce NOW si espande su nuove piattaforme, mentre il debutto di DLSS 4.5 e RTX Remix Logic potenzia il modding e la qualità visiva dei titoli PC

NVIDIA al CES 2026: Cloud Gaming su Linux e Fire TV con architettura RTX 5080
08 gennaio 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In occasione del CES 2026, NVIDIA ha delineato il futuro del proprio ecosistema grafico, focalizzandosi sull'accessibilità multipiattaforma e sull'integrazione massiccia dell'intelligenza artificiale. La principale novità riguarda l'ampliamento di GeForce NOW, che rende disponibile la potenza di calcolo della classe GeForce RTX 5080 su una gamma più vasta di dispositivi. Grazie al rilascio di applicazioni native per PC Linux e Amazon Fire TV, il gaming ad alta fedeltà esce dai confini del desktop tradizionale per approdare negli ambienti domestici e sui sistemi operativi open-source, rispondendo a una delle richieste più pressanti della community.

Evoluzione software: DLSS 4.5 e NVIDIA App

Il comparto tecnico vede l'introduzione di NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution, tecnologia progettata per incrementare la qualità dell'immagine in oltre 400 applicazioni. L'aggiornamento, la cui distribuzione è prevista per il prossimo 13 gennaio, sarà integrato nella nuova NVIDIA App (versione 11.0.6 beta). L'applicazione unifica diverse impostazioni precedentemente collocate nel Pannello di Controllo, come la gestione di NVIDIA Surround e correzioni specifiche per laptop dotati di tecnologia Advanced Optimus. Tra le utility avanzate spicca la Modalità Debug, che consente di disattivare istantaneamente overclocking e modifiche di tensione per isolare eventuali cause di instabilità del sistema.

nvidia rtx remix runtime theme by xoxor4d

Frontiere del Modding e IA: RTX Remix Logic e ACE

Per gli appassionati di retrogaming, l'aggiornamento di NVIDIA RTX Remix introduce Remix Logic. Questa piattaforma permette ai modder di intervenire su oltre 165 titoli classici senza accedere al codice sorgente originale, aggiungendo effetti grafici dinamici basati su oltre 900 parametri configurabili.

Sul fronte dell'IA applicata al gameplay, la tecnologia NVIDIA ACE mostra nuove implementazioni:

Total War: PHARAOH: Una tech demo illustra come l’IA possa coadiuvare i giocatori nella gestione di sistemi strategici complessi.

PUBG: Battlegrounds: L'aggiornamento Ally, previsto per la prima metà del 2026, doterà i compagni di squadra gestiti dall'intelligenza artificiale di memoria a lungo termine.

nvidia dlss 4 multi frame

Catalogo Giochi e Supporto Hardware

Il servizio cloud continua la sua espansione superando i 4.500 titoli. Tra le produzioni più attese del 2026 che supporteranno le tecnologie RTX al lancio figurano:

Resident Evil Requiem (uscita 27 febbraio): con path tracing e accelerazione DLSS 4.

Phantom Blade Zero (9 settembre): con ray tracing.

007 First Light: ottimizzato con DLSS 4 Multi Frame Generation.

PRAGMATA: aggiornato con path tracing.

Infine, i nuovi driver GeForce Game Ready estendono la compatibilità G-SYNC a 63 nuovi display, inclusi i modelli TV 2026 di LG e Samsung. Anche l'app NVIDIA Broadcast riceve un aggiornamento (v2.1), portando la funzione Virtual Key Light sulle GPU della serie RTX 3060 e superiori, migliorando la gestione dell'illuminazione professionale per lo streaming.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cloud Gaming CES 2026 NVIDIA RTX 5080 Linux Fire TV GeForce NOW retrogaming Remix Logic Resident Evil Requiem
Vedi anche
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza