NVIDIA lancia il bundle Resident Evil Requiem per la serie RTX 50

Debutta la nuova promozione per le GPU di ultima generazione, accompagnata dall'estensione del supporto DLSS 4 con Multi Frame Generation per i titoli in uscita

10 febbraio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

NVIDIA ha annunciato che, a partire da oggi, l'acquisto di hardware selezionato della serie GeForce RTX 50 darà diritto a una copia digitale del titolo di Capcom. L'iniziativa si inserisce in una settimana densa di aggiornamenti tecnologici, con l'introduzione del supporto DLSS 4 e della funzionalità Multi Frame Generation (MFG) in diverse produzioni di alto profilo.

Dettagli del bundle e hardware supportato

La promozione è valida per l'acquisto di schede grafiche standalone, desktop pre-assemblati e laptop equipaggiati con le GPU RTX 5090, 5080, 5070 Ti e 5070. Il bundle, disponibile presso i rivenditori fisici e online aderenti, permette di riscattare una copia del gioco sulla piattaforma Steam, puntando a valorizzare le capacità di calcolo della nuova architettura in uno dei titoli più attesi dell'anno.

L'evoluzione del DLSS: Multi Frame Generation e versione 4.5

L'attenzione tecnologica si sposta sull'integrazione del sistema DLSS 4, capace di moltiplicare il frame rate attraverso l'intelligenza artificiale.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: in uscita l'11 febbraio per celebrare il ventennale della serie, il titolo supporterà nativamente Frame Generation e Super Resolution. Attraverso l'NVIDIA App, gli utenti potranno aggiornare il sistema a DLSS 4.5 Super Resolution, ottimizzando ulteriormente la pulizia dell'immagine.

High On Life 2: lo sparatutto di Squanch Games, previsto per il 13 febbraio, integrerà al lancio il supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation, garantendo fluidità elevata anche nelle fasi di gioco più frenetiche.

Nuove atmosfere e qualità visiva

Il calendario delle uscite si arricchisce anche con REANIMAL, l'ultima fatica di Tarsier Studios (creatori di Little Nightmares). Al debutto, previsto per il 13 febbraio, il titolo supporterà le tecnologie DLSS Super Resolution e DLAA. Quest'ultima, in particolare, è dedicata agli utenti che non necessitano di un aumento di performance ma desiderano la massima fedeltà visiva possibile, utilizzando gli algoritmi di deep learning per l'anti-aliasing di alta qualità.

L'ecosistema NVIDIA continua dunque a spingere sulla personalizzazione software: tramite l'applicazione dedicata, i giocatori dispongono di strumenti per forzare aggiornamenti delle librerie grafiche, trasformando l'esperienza di gioco standard in una sessione ad alte prestazioni tecnologiche.

