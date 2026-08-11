NVIDIA rilascia il modello open source Nemotron 3.5 Lightning per l'AI locale

L'azienda espande la famiglia Nemotron 3 con un modello Mixture-of-Experts da 30 miliardi di parametri e la libreria NeMo Switchyard per l'ottimizzazione degli agenti autonomi
NVIDIA ha presentato l'estensione della propria famiglia di modelli con il lancio di Nemotron 3.5 Lightning, una soluzione open source basata su architettura Mixture-of-Experts (MoE) da 30 miliardi di parametri progettata per l'esecuzione di agenti intelligenti su dispositivi locali. Il modello offre una velocità nella generazione di token fino a quattro volte superiore e tempi di completamento delle attività ridotti del 30% rispetto alle soluzioni concorrenti di pari categoria.
Grazie alla disponibilità dei pesi aperti, sviluppatori e ricercatori possono personalizzare il sistema per adattarlo a specifici flussi di lavoro, quali la stesura di testi con stili e formati predefiniti, la comprensione di ambiti tecnici verticali come la grafica 3D o la programmazione informatica e la gestione di agenti di intelligenza artificiale adibiti all'automazione domestica o alla produttività individuale. Per agevolare l'implementazione nei sistemi locali, sono state attivate collaborazioni con piattaforme come vLLM, Ollama, llama.cpp, LM Studio e Unsloth, garantendo il supporto nativo per i formati quantizzati NVFP4 e GGUF attraverso Unsloth Studio.
La compatibilità hardware spazia dai personal computer dotati di schede RTX fino ai sistemi industriali NVIDIA Jetson, espandendosi verso workstation professionali, datacenter e infrastrutture cloud distribuite dai principali partner hardware. Parallelamente, è stata rilasciata su GitHub la libreria open source NeMo Switchyard, uno strumento di instradamento progettato per analizzare ogni fase operativa di un agente autonomo e indirizzarla verso il modello più idoneo in base a criteri di accuratezza, velocità e costo per token; dai benchmark interni pubblicati, il sistema di routing ha consentito di mantenere livelli prestazionali di fascia alta riducendo i costi di completamento a circa un terzo rispetto all'impiego isolato di modelli proprietari come Opus 4.8. Le risorse tecniche e le guide applicative sono state rese disponibili sui blog dedicati a Nemotron 3.5 Lightning, a NeMo Switchyard e all'ambiente Jetson AI, oltre alla distribuzione del modello tramite le API di build.nvidia.com sotto forma di microservizio NIM e sulla piattaforma OpenRouter.