OnePlus 13, la recensione

OnePlus 13 si presenta come l'ultimo arrivato nella famiglia di smartphone di punta di OnePlus, con l'obiettivo di consolidare la posizione del brand nel mercato degli smartphone premium. Il dispositivo si propone come un'opzione senza compromessi, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti grazie a un hardware di ultima generazione, un software ricco di funzionalità innovative e un comparto fotografico di alto livello. OnePlus 13 eredita il design elegante e raffinato dei suoi predecessori, con un modulo fotocamera circolare posizionato sul retro e linee morbide che conferiscono al dispositivo un aspetto moderno e accattivante.

Come nei modelli precedenti, OnePlus 13 mantiene la volontà di distinguersi con un design che coniuga estetica e funzionalità. L'azienda ha introdotto tre diverse colorazioni: Midnight Ocean, Arctic Dawn e Black Eclipse. La variante Midnight Ocean si distingue per l'utilizzo di una pelle vegana in microfibra di alta qualità, che offre una sensazione al tatto premium e una maggiore resistenza a graffi e usura. Le varianti Arctic Dawn e Black Eclipse, invece, presentano una finitura in vetro, rispettivamente bianca e nera. Il dispositivo è protetto da Ceramic Guard, un vetro protettivo proprietario che OnePlus dichiara essere due volte più resistente rispetto ai tradizionali vetri protettivi. Con un peso di 210 grammi e uno spessore di 8,5 mm, OnePlus 13 offre un'ottima ergonomia e una buona maneggevolezza.

Il display del OnePlus 13 è un pannello AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ (3168x1440 pixel) e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Il display offre una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci, neri profondi e un'elevata luminosità di picco, che raggiunge i 4500 nits. La tecnologia LTPO 4.1 consente di variare dinamicamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato, ottimizzando i consumi energetici. OnePlus ha inoltre implementato la tecnologia Radiant View, che migliora la leggibilità del display sotto la luce diretta del sole, regolando i contrasti in modo intelligente.

Sotto la scocca, OnePlus 13 nasconde un hardware di ultima generazione. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, realizzato con processo produttivo a tre nanometri, offre un significativo incremento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, con un miglioramento del 40% in termini di CPU e GPU. Le diverse configurazioni di memoria, con 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0, garantiscono prestazioni fluide e reattive in qualsiasi scenario di utilizzo, dal gaming all'utilizzo quotidiano. Il sistema di dissipazione del calore a camera di vapore contribuisce a mantenere le temperature sotto controllo anche durante sessioni di utilizzo intenso. OnePlus 13 supporta le più recenti tecnologie di connettività, tra cui il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4 con codec ad alta risoluzione come LHDC 5.0 e l'NFC 5.

OnePlus 13 esegue OxygenOS 15, basata su Android 15. OxygenOS è un'interfaccia utente apprezzata per la sua fluidità, la sua leggerezza e le sue numerose opzioni di personalizzazione. L'interfaccia è stata ulteriormente migliorata in OxygenOS 15, con nuove animazioni e una grafica più pulita e moderna. Le opzioni di personalizzazione sono numerose e consentono di adattare l'aspetto e il comportamento del sistema alle proprie preferenze. OxygenOS 15 introduce nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, che migliorano l'esperienza utente in diversi ambiti. L'AI supporta un generatore di testo, utile per la creazione di contenuti, e un programma di editing fotografico, che consente di ottimizzare le immagini in modo automatico. Il sistema è in grado di apprendere dalle abitudini dell'utente per ottimizzare vari aspetti del dispositivo, dalla gestione della batteria alla prioritizzazione delle notifiche. La modalità gaming è stata potenziata, con nuove opzioni per migliorare le prestazioni e ridurre le distrazioni durante le sessioni di gioco . OnePlus si impegna a fornire aggiornamenti software tempestivi, garantendo quattro anni di major update di Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di OnePlus 13. Sviluppato in collaborazione con Hasselblad, il sistema di fotocamere offre una qualità d'immagine elevata e una grande versatilità. Sul retro troviamo tre sensori da 50 megapixel: un sensore principale Sony LYT-808 con apertura f/1.6, un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x e un ultra-grandangolare con un campo visivo di 120°. La fotocamera frontale è da 32 megapixel. Gli algoritmi sviluppati con Hasselblad garantiscono immagini di alta qualità in tutte le condizioni di luce, con colori naturali e un'elevata nitidezza. La modalità notturna è efficace nel catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. OnePlus 13 offre diverse modalità di scatto, tra cui la modalità Pro, che consente di regolare manualmente i parametri di scatto, e la modalità HDR, che permette di ottenere immagini con una maggiore gamma dinamica. La qualità dello zoom è buona, grazie al teleobiettivo periscopico che offre uno zoom ottico 3x. La stabilizzazione video è presente e garantisce riprese fluide e stabili. OnePlus 13 supporta la registrazione video in 8K e 4K Dolby Vision con stabilizzazione ottica.

OnePlus 13 è equipaggiato con una batteria da 6000 mAh, che garantisce un'autonomia eccellente: può raggiungere i due giorni con una singola carica. Anche in scenari di utilizzo intenso, con sessioni di gioco prolungate e utilizzo del display al massimo della luminosità, la batteria garantisce un'intera giornata di utilizzo senza problemi. La ricarica rapida SuperVOOC da 100W consente di ricaricare completamente la batteria in circa 36-37 minuti. Il dispositivo supporta anche la ricarica wireless da 50W.

OnePlus 13 si conferma un dispositivo di alto livello, in grado di competere con i migliori smartphone sul mercato. I suoi punti di forza sono il display di alta qualità, le prestazioni elevate, il comparto fotografico versatile e l'autonomia eccellente. Il software OxygenOS 15, basato su Android 15, offre un'esperienza utente fluida e personalizzabile, arricchita da nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. OnePlus 13 si rivolge a un pubblico esigente, che cerca uno smartphone con prestazioni al top, un'esperienza utente fluida e un comparto fotografico di alto livello. In Italia, OnePlus si sta affermando come un brand in grado di sfidare i giganti del settore, offrendo dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di vendita del OnePlus 13 in Italia è di 1079 euro.