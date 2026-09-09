OpenAI presenta il nuovo modello GPT-6 Astra

L'azienda di ricerca OpenAI ha avviato la distribuzione di GPT-6 Astra, un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato per l'automazione dei processi informatici, l'ingegneria del software e il supporto alla ricerca scientifica. La nuova architettura si basa su avanzamenti nel pre-addestramento e nell'apprendimento per rinforzo con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità operativa nell'esecuzione di compiti complessi. Nelle simulazioni condotte sul benchmark offline OSWorld 2.0 per il controllo dell'interfaccia del computer, la piattaforma ha registrato una riduzione del tempo di esecuzione di circa il 47% rispetto al precedente modello GPT-5.6 Sol, dimostrando la capacità di generare documenti, presentazioni, fogli di calcolo e siti web verificandone il funzionamento.

Omar Bari, VP Applied Research, Thomson Reuters Labs ha dichiarato: "Con i modelli recenti il progresso aveva iniziato a sembrare altalenante, con miglioramenti in alcuni settori e arretramenti in altri, specialmente nella scrittura. Astra offre un netto salto di qualità sia nell'intelligenza che nella resa del testo, grazie a un coordinamento multi-agente più solido e a una migliore comprensione delle intenzioni implicite dietro a una richiesta. Questa combinazione è fondamentale nell'ambito legale, dove capire cosa l'utente stia cercando di ottenere ed esprimerlo con precisione e sfumature è essenziale."

Sul fronte della ricerca accademica, il sistema ha ottenuto un punteggio del 98% nel test di valutazione matematica FrontierMath Tier 4, affiancato da dimostrazioni formalizzate nel linguaggio Lean per problemi di informatica teorica e matematica. Per gli sviluppatori, il modello registra prestazioni sul benchmark DeepSWE v1.1 con una riduzione dei costi stimati per le API di circa il 57% rispetto alle configurazioni precedenti, introducendo una funzione sperimentale all'interno dell'ambiente Codex per la conservazione della memoria di progetto e delle note di sviluppo tra contesti di lavoro differenti.

Daniel Vogel, Chief Operating Officer, Epic Games ha aggiunto: "Abbiamo testato Astra su progetti reali all'interno di Epic e si è dimostrato capace di gestire il C++ alla scala di Unreal Engine, risolvendo problemi complessi più velocemente di qualsiasi altro modello testato e mostrando una notevole sensibilità nel supportare il lavoro multimodale dei team non tecnici. Stiamo vedendo i primi segnali di un modello in grado di sbloccare una maggiore esplorazione creativa con un minore bisogno di supervisione."

Dal punto di vista della sicurezza, l'architettura include criteri di cautela operativa che richiedono la conferma dell'utente prima di eseguire decisioni critiche. In ambito di sicurezza informatica, il modello ha raggiunto i parametri critici definiti dal Preparedness Framework aziendale; per gestire tali capacità, il programma OpenAI Daybreak garantirà l'accesso iniziale a un gruppo selezionato di specialisti della difesa di rete per l'analisi dei malware, la verifica delle vulnerabilità e lo sviluppo di sistemi di rilevamento delle minacce. La distribuzione di GPT-6 Astra parte da una fase iniziale riservata alle organizzazioni partner e proseguirà nei giorni successivi per gli abbonati alle soluzioni ChatGPT Plus, Pro, Business ed Enterprise, oltre che attraverso le API proprietarie e la piattaforma AWS.