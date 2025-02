Opera Air, il browser che si prende cura del benessere digitale degli utenti

Opera, azienda norvegese pioniera nello sviluppo di browser web, ha annunciato oggi il lancio di Opera Air, un innovativo browser concepito attorno al concetto di mindfulness. Opera Air non si limita a offrire le funzionalità di un browser tradizionale, potente e sicuro, ma si distingue per la sua attenzione al benessere degli utenti, integrando strumenti progettati per migliorare l'esperienza di navigazione web e promuovere uno stato mentale più sereno. A quasi trent'anni dalla sua nascita, Opera riconosce il ruolo sempre più centrale del browser nella vita quotidiana. Oggi, infatti, il browser funge da porta d'accesso a una miriade di attività, dal lavoro allo shopping, dall'intrattenimento alla fruizione di app web, consolidandosi come una vera e propria super applicazione. Con Opera Air, l'azienda ridefinisce il concetto stesso di browser, trasformandolo da semplice strumento utilitaristico in un alleato per la gestione dello stress, il miglioramento della concentrazione e il mantenimento della lucidità emotiva durante la giornata.

"Il web offre infinite possibilità, ma può anche essere fonte di caos e sovraccarico informativo. Abbiamo voluto esplorare metodi scientificamente validi per aiutare i nostri utenti a navigare in questo ambiente in modo da farli sentire e funzionare meglio", ha dichiarato Mohamed Salah, Senior Director of Product di Opera. Opera Air offre un'esperienza di navigazione improntata alla mindfulness, grazie all'integrazione di funzionalità innovative. L'utente può, per esempio, avvalersi delle funzioni "Prenditi una Pausa" e "Boost". La prima guida l'utente attraverso esercizi di respirazione, meditazione e scansione corporea, con sessioni di durata variabile (da 3 a 15 minuti) e di diversa tipologia. È inoltre possibile impostare promemoria per incoraggiare pause regolari dedicate al benessere.

La funzione "Boost", invece, si basa sulla tecnologia dei toni binaurali, una tecnica uditiva che sfrutta la riproduzione di frequenze leggermente diverse in ciascun orecchio per indurre una terza frequenza percepita dal cervello. Questo processo è noto per la sua capacità di influenzare l'attività delle onde cerebrali, favorendo il rilassamento, la concentrazione o uno stato meditativo. Opera Air offre una varietà di "Boost", tra cui "Boost della Creatività", "Concentrazione Energizzata" e "Rilassamento Profondo", oltre a una funzione specifica per facilitare il ricordo dei sogni. Ciascun "Boost" permette di personalizzare il volume delle onde, dei suoni naturali e della musica di sottofondo, offrendo anche la possibilità di scegliere la propria musica preferita. La durata del "Boost" è regolabile da 15 minuti all'infinito.

L'integrazione della mindfulness in Opera Air è discreta e non invasiva. Gli utenti possono, ad esempio, continuare a navigare o a lavorare su un documento mentre ascoltano il "Boost" "Calma Concentrata", che sfrutta toni Alpha a 8Hz combinati con musica di sottofondo e suoni naturali per favorire uno stato di calma concentrazione, ideale per lo studio o il lavoro. A completare l'esperienza utente, un design minimalista di ispirazione scandinava e un'interfaccia utente dall'elegante effetto vetro satinato. Opera Air rappresenta quindi un passo avanti significativo nel panorama dei browser web, ponendo l'accento sul benessere digitale degli utenti e offrendo un'esperienza di navigazione più consapevole e serena.