Oppo Find N6: è il pieghevole definitivo?

Il settore dei dispositivi pieghevoli ha ormai raggiunto una maturità formale consolidata, ma la "cicatrice" centrale sul display principale è rimasta per anni il limite estetico e funzionale più difficile da superare. Con il nuovo Find N6, Oppo sostiene di aver risolto il problema in modo definitivo attraverso quella che definisce tecnologia Zero-Feel. A differenza di molti concorrenti che hanno semplificato le dotazioni per ridurre gli ingombri, questo modello mantiene caratteristiche distintive come il supporto alla stilo, posizionandosi come uno strumento di produttività avanzata piuttosto che come un semplice esercizio di stile. L'unico problema? Non viene venduto ufficialmente in Italia, anche se è possibile trovare online la versione globale con la lingua italiana installabile.

La costruzione del dispositivo riflette un approccio ingegneristico che predilige la resistenza e la concretezza. Pur non essendo il pieghevole più sottile sul mercato con i suoi 8,93 mm da chiuso, il peso di 225 grammi risulta bilanciato e non eccessivo nell'uso quotidiano. La struttura utilizza alluminio serie 7000, accreditato di una robustezza superiore del 30% rispetto agli standard comuni, e una cerniera in lega di titanio di grado 5 realizzata tramite stampa 3D. L'integrazione di una piastra di supporto in fibra di carbonio sotto il pannello flessibile non è solo un vezzo tecnico, ma una soluzione necessaria per mantenere la superficie perfettamente liscia nel tempo, contrastando le deformazioni dovute alle migliaia di aperture.

Il vero protagonista dell'esperienza d'uso è il display interno da 8,12 pollici. Entrambi i pannelli utilizzano la tecnologia LTPO OLED con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz. Mentre lo schermo esterno raggiunge una luminosità di picco di 3.600 nit, quello interno si ferma a 2.500 nit, garantendo comunque una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. La protezione è affidata al vetro nanocristallino per l'esterno e alla tecnologia Auto-Smoothing Flex Glass per l'interno, progettata per recuperare la forma originale dopo ogni sollecitazione.

Sotto la scocca batte il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e uno storage rapido UFS 4.1 da 512 GB. Le prestazioni registrate nei test confermano il salto generazionale, con punteggi su Geekbench 6 che sfiorano i 3.436 punti in single core e i 9.446 in multi core. Anche la gestione termica appare migliorata rispetto al passato, mantenendo temperature operative tra i 36°C e i 44°C durante le sessioni di carico prolungato. L'autonomia è supportata da una batteria generosa da 6.000 mAh, un valore atipico per un pieghevole, che si traduce in circa 30 ore di utilizzo continuativo, con ricarica rapida via cavo da 80W.

Il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, compie un salto di qualità importante grazie al sensore principale da 200 MP Samsung HP5. La configurazione tripla è completata da una ultra-grandangolare da 50 MP dotata di autofocus e da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x. La resa cromatica beneficia di un sensore dedicato al bilanciamento del bianco che assicura tonalità naturali e prive di sovrasaturazione artificiale. Anche sul fronte video le specifiche sono di rilievo, con la possibilità di registrare in 4K a 120 fps, una funzione solitamente riservata alle ammiraglie di stampo tradizionale. L'Oppo Find N6 si conferma quindi come uno dei foldable più raffinati e completi del 2026, pur richiedendo un investimento economico importante commisurato alla complessità tecnologica offerta.