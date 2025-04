Poco e Razer uniscono le forze: nasce una nuova esperienza di gioco mobile

L'azienda cinese lancia un’esclusiva collaborazione con Razer per trasformare la sua nuova F7 Series in una vera console portatile, grazie al controller Kishi V2 Pro incluso in bundle su Amazon e a una serie di promozioni dedicate agli appassionati di gaming mobile

POCO ha annunciato una nuova partnership con Razer, punto di riferimento globale per i gamer, con l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza di gioco su smartphone. Il debutto della nuova POCO F7 Series si arricchisce infatti di un’offerta esclusiva che farà gola a tutti i fan del mobile gaming: POCO F7 Pro arriva su Amazon in bundle con il controller Razer Kishi V2 Pro, in edizione limitata e fino a esaurimento scorte. L’accoppiata tra il potente smartphone di casa POCO e il controller di Razer trasforma la F7 Series in una vera console portatile, capace di offrire sessioni di gioco fluide, immersive e con un comfort da console casalinga. Grazie alla tecnologia all’avanguardia che caratterizza POCO F7 Pro, velocità ed efficienza si sposano con un prezzo accessibile, nel pieno spirito della missione del brand: offrire alte prestazioni a un valore competitivo.

Con l’integrazione del Razer Kishi V2 Pro, l’esperienza su POCO F7 compie un salto di qualità significativo. Il controller garantisce un controllo preciso e reattivo, grazie alla connessione USB-C, con un design ergonomico e compatto pensato per il gaming in mobilità. La funzione HyperSense aggiunge un ulteriore livello di realismo con vibrazioni tattili che restituiscono ogni azione sullo schermo in maniera intensa e coinvolgente. E con la compatibilità con piattaforme come Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW, la libertà di gioco si estende a titoli tripla A in streaming. Un ulteriore passo avanti arriva con la funzionalità PC Remote Play in versione beta: i giocatori possono avviare i propri giochi da PC e riprodurli in streaming sullo smartphone, con performance grafiche superiori, sfruttando al massimo le potenzialità del dispositivo.

L’offerta in bundle con POCO F7 Pro (nella versione 12GB + 512GB) e Razer Kishi V2 Pro è disponibile in esclusiva su Amazon, in quantità limitate. Ma le promozioni non finiscono qui: fino al 28 maggio 2025, su mi.com sarà possibile acquistare POCO F7 Pro o F7 Ultra con un codice sconto del 28% per un prodotto Razer Kishi su Razer.com. Viceversa, chi acquisterà un controller Kishi V2 sul sito di Razer riceverà uno sconto del 15% sulla POCO F7 Series su mi.com.