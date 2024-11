Premio ANGI, tornano gli Oscar dell’Innovazione

Appuntamento con il mondo dell’innovazione domani, 29 novembre, per la conferenza stampa di presentazione della 7ª Edizione del “Premio Nazionale Angi 2024 – Oscar dell’Innovazione”, un appuntamento annuale riconosciuto come punto di riferimento per chi desidera comprendere i mutamenti tecnologici, digitali e sociali in atto nella nostra società.

Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), il prestigioso riconoscimento celebra il talento e le idee che stanno rivoluzionando il panorama tecnologico, economico e culturale italiano. La conferenza stampa, che si terrà presso gli uffici del Parlamento Europeo a Milano nel prestigioso contesto del Palazzo delle Stelline (Corso Magenta 59), sarà l’occasione per scoprire le novità dell’edizione 2024, che si preannuncia ricca di spunti di riflessione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e all’innovazione come motore di cambiamento. L’evento, in vista della premiazione che si terrà a Roma il prossimo 4 dicembre, sarà moderato da Ylenia Totino: ospite d’onore la giornalista e volto di Sky Calcio, Federica Masolin, a cui sarà consegnato il prestigioso Innovation Leader Award.

“Si tratta di un appuntamento che mira a mettere in risalto con forza l’importanza di sostenere i giovani, il talento e la meritocrazia al fianco delle istituzioni, delle imprese e del territorio”, ha dichiarato Gabriele Ferrieri, presidente di Angi: "Abbiamo evidenziato 10 categorie merceologiche di particolare rilievo: dalla smart mobility alla smart city, dall’economia digitale ai servizi Ict, dal mondo dell’E-Commerce alla grande distribuzione organizzata fino al mondo della Cybersecurity, tema che affronteremo anche con diversi delegati istituzionali, molti dei quali nuovi e legati a progetti sviluppati come Angi negli ultimi 18 mesi: in particolare il ministero degli Esteri, l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’Agenzia Ice, l’Agenzia per la Cybersicurezza e anche grandi realtà imprenditoriali come Isy Bank, PagoPA, Infratel anche per le grandi sfide che sta portando avanti la pubblica amministrazione in termini di digitalizzazione”. Ferrieri ha sottolineato anche “il consueto apporto di alcune grandi corporate italiane come Intesa San Paolo, Innovation Center, Ferrovie dello Stato, Bayer Farmaceutica etc. che con visione e sensibilità supportano questa manifestazione”.

Innovation Leader Award a Federica Masolin

"Volto ormai iconico e riconoscibile dell'intrattenimento sportivo, Federica Masolin - si legge nella motivazione del premio - mossa da passione e capacità professionali indiscusse, si è imposta come miglior conduttrice e giornalista sportiva del panorama televisivo, facendo parlare di sé anche per azioni benefiche volte a supportare raccolte fondi in favore di Fondazioni che aiutano i bambini in Italia e nel Mondo. Molto seguita sui social dove raccoglie il consenso di numerosi follower."

Interventi previsti

Alla conferenza stampa parteciperanno illustri esponenti del mondo dell’innovazione e delle istituzioni:

• Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI;

• Layla Pavone, Innovation Technology Digital Transformation Board Comune di Milano;

• Maurizio Molinari, Direttore Uffici del Parlamento Europeo a Milano;

• William Nonnis, Analista tecnico per la digitalizzazione e innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione PNRR;

• Luca Pagetti, Intesa Sanpaolo Innovation Center Spa, Responsabile Crescita Start Up ed Ecosistemi Innovazione;

• Chiara Bacilieri, Head of Research & Innovation Lifeed;

• Gloria Chiocci, Ceo e Founder UXforKids & Teen;

• Marzia Istria, Author & Content Creator e Marketing Communications Manager Gremove;

• Roberto Baldassari, Direttore Comitato Scientifico ANGI.