PS5 Pro in edizione limitata, la possono comprare solo i veri giocatori

Sony ha ideato uno stratagemma in Giappone per evitare i bagarinaggio sulla sua nuova console in versione trentennale di PlayStation, che sarà disponibile in quantità limitatissime

La prevendita del bundle PS5 Pro per il 30° anniversario di PlayStation, limitato a sole 12.300 unità a livello globale, si è conclusa in pochi minuti, alimentando ulteriormente la domanda. Controller e PlayStation Portable della collezione sono apparsi su eBay a prezzi esorbitanti, con un venditore che si è offerto di consegnare personalmente l'edizione limitata per 50.000 dollari. In risposta a questa situazione e nel tentativo di contrastare il fenomeno dello scalping, Sony ha adottato una strategia insolita in Giappone. Per preordinare la console celebrativa, i clienti dovranno dimostrare di essere possessori di PlayStation e di aver giocato per almeno 30 ore negli ultimi 10 anni.

La condizione per il preordine si applica a chiunque abbia effettuato l'accesso a una console PS4 o PS5 tra il 22 febbraio 2014 e il 19 settembre 2024. I preordini sono aperti sul PlayStation Store giapponese fino al 14 ottobre, e per partecipare è necessario un account PlayStation Network con un account Sony registrato in Giappone. Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità, verrà utilizzato un sistema di lotteria per selezionare gli acquirenti. Il bundle, dal prezzo di 168.980 yen (poco più di mille euro), esce in tutto il mondo il 21 novembre e include una PS5 Pro in edizione limitata con colorazione ispirata alla PlayStation originale, un DualSense Edge grigio abbinato, un controller DualSense standard, una stazione di ricarica DualSense, una cover per il lettore disco, una base verticale, un poster da collezione, un alloggiamento per connettore in stile PlayStation originale, quattro fascette per cavi PlayStation Shapes, un adesivo e una graffetta.