realme C75 5G Debutta in Italia

realme annuncia, per mezzo di una nota ufficiale, l'arrivo in Italia del nuovo realme C75 5G. Questo dispositivo è stato pensato per coloro che cercano una combinazione di stile e sostanza a un valore competitivo. Il realme C75 5G si distingue per un design accattivante, prestazioni elevate e una batteria con tecnologia all'avanguardia per la sua categoria.

Il realme C75 5G unisce eleganza e innovazione grazie al suo design, caratterizzato da un'estetica unica che incarna purezza e raffinatezza. Il suo corpo ultrasottile, di soli 7,94 mm, e la texture scintillante sono disponibili nelle colorazioni Golden Glow e Crystal Black.

Le prestazioni sono garantite dal potente processore MediaTek Dimensity 6300 5G, che assicura un multitasking fluido e una connettività 5G efficiente. Grazie alla RAM fino a 8 GB e allo storage da 256 GB, gli utenti possono contare su velocità e reattività costanti.

Il realme C75 5G si propone come un nuovo punto di riferimento nel suo segmento grazie alla batteria da 5828 mAh associata alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W. Questa combinazione offre ben 4 ore di intrattenimento ininterrotto con una ricarica di soli 10 minuti, configurandosi come la soluzione di batteria e ricarica più performante del segmento.

Per quanto riguarda l'esperienza visiva, il dispositivo è equipaggiato con un display HD+ da 6,67 pollici a 120 Hz, che garantisce un'esperienza visiva coinvolgente e fluida, ideale per gli amanti dei contenuti multimediali e i gamer.

Nel comparto fotografico, il realme C75 5G monta una fotocamera principale OMNIVISION OV50D da 50MP e una fotocamera frontale da 8MP. Le funzioni della fotocamera posteriore includono una vasta gamma di modalità, tra cui foto e video, modalità notturna, professionale, ritratto e alta definizione.

Il realme C75 5G è disponibile in due varianti di memoria. La variante da 8+256 GB è offerta al prezzo di vendita consigliato di 249,99€. Per un periodo limitato, e precisamente fino al 30 giugno, il realme C75 5G sarà disponibile a un prezzo promozionale di 179,99€ presso Unieuro.