realme C75 - La recensione

realme ha annunciato proprio oggi il lancio del nuovo dispositivo realmeC75 che abbiamo avuto modo di testare nella versione "writing yellow". Ed è proprio quando meno te lo aspetti che, realme sforna un dispositivo tanto semplice ed essenziale ma dalle caratteristiche inedite, per la fascia di prezzo in cui si va ad inserire, da poter facimente risutare un "game changer". Del resto stiamo parlando del brand che ha registrato la crescita maggiore in Europa nel corso del 2024, il realme C75 sembra un altro prodotto pensato in modo molto intelligente.

Il realme C75 sfoggia un design ispirato agli elementi naturali, offrendo varianti come Lightning Gold e Storm Black che catturano l'intensità e la forza della natura. Questo modello si distingue per la sua "Nature Power Design", che presenta una texture geometrica radiante ottenuta attraverso un processo di rivestimento a nano-livello e trasferimento micronico, esaltando la percezione della luce e aggiungendo un effetto tridimensionale unico. Il feeling iniziale con il realme C75 è ottimo, il telefono ha un bel corpo, semplice ma elegante e la prima sorpresa arriva quando si scopre che il C75 è certificato con gli standard IP69, IP68 e IP66, che lo rendono resistente a polvere, immersioni prolungate nell'acqua e potenti getti d'acqua.

IP69: Questo è il livello più alto di protezione contro la polvere e l'acqua, permettendo al telefono di resistere a getti d'acqua ad alta temperatura e pressione. Il dispositivo può sopportare esposizioni brevi all'acqua bollente, offrendo una protezione in scenari estremi dove altri dispositivi potrebbero subire danni.

IP68: Garantisce l'immersione completa in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti, coprendo la maggior parte degli scenari d'uso quotidiano, come nuoto, doccia, e lavaggio sotto l'acqua corrente.

IP66: Resiste a potenti getti d'acqua da qualsiasi direzione, ideale per situazioni come il lavaggio ad alta pressione durante il rafting o in una stazione di lavaggio auto.

Se questo non fosse sufficiente il telefono dispone di un'innovativa tecnologia del vetro ArmorShell che offre una resistenza agli impatti e ai graffi ben superiore a quella dei vetri tradizionali. Grazie a un processo di potenziamento chimico, il vetro ArmorShell dispone di uno strato protettivo ad alta densità che migliora significativamente la sua stabilità interna e la resistenza agli urti. Il C75 può resistere a cadute su superfici piatte come legno, marmo e cemento senza subire danni, grazie alla sua struttura interna rinforzata e al design ottimizzato che assorbe e disperde efficacemente l'energia dell'impatto.

Il Realme C75 integra un design strutturale tutto intorno con un frame interno in metallo e un design di protezione 'airbag' interno che aumenta ulteriormente la sua capacità di assorbire gli shock. Questi airbag interni, situati intorno ai componenti chiave come la fotocamera e il motore di vibrazione, forniscono una protezione aggiuntiva contro i danni da caduta, specialmente ai bordi e agli angoli che sono spesso i più vulnerabili.

Infine il realme C75 ha superato rigorosi test di resistenza condotti da TÜV Rheinland, ricevendo il primo "Rugged Smartphone Certificate" al mondo. Questi test includono test di resistenza a polvere e acqua e prove di immersione e esposizione a vari ambienti acquatici, stress meccanici come test di caduta, shock e vibrazione per valutare la resistenza a impatti casuali e ripetuti e infine prove di funzionamento in condizioni di alta e bassa temperatura per garantire la stabilità operativa in ambienti estremi.

Al cuore del Realme C75 troviamo il chipset MediaTek Helio G92 Max, ottimizzato per garantire una performance stabile fino a 60 fps nei giochi più esigenti. Supportato da fino a 24 GB di RAM dinamica, il dispositivo è progettato per gestire senza problemi applicazioni pesanti e multitasking intensivo. La sua display FHD da 90Hz assicura una visualizzazione nitida e fluida che ci ha permesso di usufruire di media e gaming senza nessun problema. Anzi il sistema complessivo di fruizione di contenuti multimediali è sensibilmente arricchito da un comparto audio con il suo sistema UltraBoom che aumenta il volume fino al 400%, trasformando così il dispositivo in un altoparlante portatile per feste e serate in compagnia di amici.

A sostenere il nuovo dispositivo realme c'è una batteria da 5828mAh che promette fino a 23 giorni di standby e supporta una ricarica rapida da 45W, permettendo di ricaricare il 50% della batteria in soli 38 minuti. La tecnologia di ricarica intelligente ottimizza la velocità in base alle condizioni d'uso per preservare la salute della batteria nel tempo.

Il realme C75 è equipaggiato con una configurazione di fotocamere che consente prestazioni esorbitanti la fascia di prezzo di appartenenza.

Il sensore posteriore da 50 MP utilizza una lente con apertura f/1.8, che consente di catturare più luce, migliorando la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore di dimensioni 1/2.88" aiuta a mantenere i dettagli nitidi e a produrre foto chiare. Mentre per i selfie e le videochiamate, il C75 offre una fotocamera frontale da 8 MP che supporta varie modalità di miglioramento del ritratto e garantisce risultati soddisfacenti.

Il Realme C75 è dotato di diverse funzionalità che arricchiscono l'esperienza fotografica:

AI Clear Face: Una caratteristica distintiva del C75, l'AI Clear Face è un algoritmo di intelligenza artificiale che migliora la chiarezza dei volti nelle foto. Questo algoritmo è particolarmente utile per ripristinare i dettagli in immagini sfocate, soprattutto quelle ingrandite con zoom digitale di 3x o superiore.

Modalità notte: La fotocamera del C75 è equipaggiata con una modalità notte avanzata che ottimizza le foto scattate in condizioni di scarsa luminosità, riducendo il rumore dell'immagine e migliorando i dettagli e la nitidezza. Il realme C75 supporta la registrazione video fino a 1080p, garantendo video fluidi e dettagliati. Anche se non supporta la registrazione 4K, il dispositivo offre comunque una buona qualità video per la sua fascia di prezzo, grazie anche alla stabilizzazione EIS, che aiuta a ridurre le vibrazioni e il tremolio durante la registrazione di video, specialmente quando si è in movimento.

Il Realme C75 non è solo un pioniere nel campo della resistenza e della durabilità, ma anche un esempio di come le funzionalità software avanzate possono essere accessibili in un dispositivo di fascia media. Il dispositivo gira su Realme UI 5.0, basato su Android 14, che restituisce un'esperienza utente fluida e intuitiva. L'interfaccia è progettata per essere user-friendly, con personalizzazioni che permettono agli utenti di adattare l'esperienza ai propri bisogni. Questo include temi, widget personalizzabili e controlli gestuali migliorati.

Il realmeC75 introduce diverse funzionalità AI che migliorano l'uso quotidiano del dispositivo:

AI Clear Face: Questa tecnologia unica nel suo segmento di prezzo, migliora la chiarezza dei volti nelle foto sfocate. È particolarmente utile per le immagini ingrandite, dove i dettagli del viso possono diventare indistinti.

Diversamente la funzione AI Smart Loop permette una interazione con app di terze parti. Gli utenti possono selezionare contenuti sullo schermo, come indirizzi o informazioni, e trascinarli direttamente in altre app, come mappe o messaggi, facilitando la condivisione e l'utilizzo delle informazioni.

Il Realme C75 è equipaggiato con robuste funzionalità di sicurezza che proteggono sia i dati dell'utente che la funzionalità del dispositivo. Il sistema, infatti monitora costantemente l'applicazione per eventuali comportamenti sospetti o malware, garantendo che il dispositivo rimanga sicuro e protetto. Gli utenti invece possono controllare facilmente quali dati possono essere accessibili dalle app, migliorando la privacy e la sicurezza personale.

Funzionalità di Accessibilità

Realme UI 5.0 include anche miglioramenti nell'accessibilità, rendendo il dispositivo utilizzabile da un più ampio spettro di utenti, includendo opzioni per testo ingrandito, supporto per la lettura dello schermo, e comandi vocali migliorati.

Le innovazioni nel software del Realme C75 non solo migliorano l'interazione quotidiana con il dispositivo ma pongono anche una nuova pietra miliare per la disponibilità di funzionalità avanzate in dispositivi di fascia media. Queste tecnologie non solo rendono il C75 un dispositivo potente e versatile ma anche estremamente adatto a soddisfare le esigenze di un vasto pubblico di utenti.

Le promozioni early-bird sono disponibili a partire dal 21 gennaio a questo link su Amazon. Il realme C75 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con due configurazioni pensate per soddisfare diverse esigenze. La versione da 8GB/256GB, disponibile a €199,99 fino al 4 febbraio, è perfetta per chi ha bisogno di molto spazio per app, giochi e file multimediali. Se invece si cerca una soluzione più economica, la versione da 8GB/128GB è disponibile a soli €169,99 fino al 31 gennaio su Amazon.