realme P3: lo smartphone pensato per i giovani arriva in Italia

realme, per mezzo di una ufficiale, annuncia il lancio globale del nuovo realme P3. La Serie P, già acclamata in India con oltre 2 milioni di unità spedite, vedrà il suo debutto nel mercato online degli smartphone il 24 giugno 2025.

Il realme P3 è dotato del potente processore Snapdragon 6 Gen 4. Realizzato con un avanzato processo produttivo a 4 nm a basso consumo energetico, garantisce prestazioni della CPU migliorate del 15% e raggiunge un punteggio di benchmark di 760.000, dominando così il segmento dei telefoni di fascia media.

Per assicurare un'esperienza d'uso prolungata e senza interruzioni, realme P3 integra una batteria da 6000 mAh, tra le più grandi del segmento, con la tecnologia di ricarica bypass proprietaria di realme. Gli utenti potranno godere di oltre 10 ore consecutive di gioco su titoli come "Free Fire". La robustezza del dispositivo è garantita da un grado di protezione IP69, che lo rende il più resistente all'acqua nella sua categoria, pensato per durare nel tempo e affrontare le sfide della quotidianità.

Il display AMOLED Esports da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco di 2000 nits assicura immagini straordinarie e un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Un sistema di raffreddamento aerospaziale da 6050 mm² mantiene le temperature sotto controllo, mentre il supporto a 120 fps per i titoli più popolari, come MLBB, Free Fire e HOK, lo rende il primo della sua fascia a offrire un'esperienza di gioco senza interruzioni, elevando lo standard del gaming mobile.

Sky Li, Founder e CEO di realme, ha svelato la missione unica della Serie P, nata per soddisfare un'esigenza dei giovani consumatori. "Dove c’è una domanda non soddisfatta da parte degli utenti, lì troviamo la nostra opportunità", ha dichiarato, sottolineando l'obiettivo di offrire un equilibrio tra prestazioni, qualità dell'imaging e design, che spesso rappresenta un "triangolo di insoddisfazione" per gli acquirenti online.

In una lettera aperta, Sky Li ha approfondito la filosofia dietro la Serie P e la sua missione globale. Ha ricordato il debutto di successo del realme P1 nel mercato indiano, con oltre un milione di unità vendute, e ha confermato il lancio globale, spiegando: "La Serie P, progettata da realme specificamente per il mercato internazionale dell’e-commerce, ha una missione unica rispetto alle altre linee di prodotto esistenti. Mira a ridefinire il limite per il prossimo “Best Seller” di nuova generazione, offrendo un’esperienza da flagship e un valore senza compromessi."

Li ha evidenziato le difficoltà che i giovani utenti incontrano nella scelta di uno smartphone online, costretti spesso a compromessi tra prestazioni, qualità delle immagini e design. Ha ribadito l'impegno di realme: "Abbiamo quindi deciso di produrre questa serie, per permettere ai giovani utenti di acquistare prodotti dal valore eccezionale comodamente da casa. ... valore senza compromessi significa combinare prestazioni di alto livello, un’esperienza di gaming più fluida, elevata qualità fotografica superiore e un design premium - tutto in un unico prodotto. La Serie P continuerà a innovare nel comparto processori, batterie, sistemi di raffreddamento, intelligenza artificiale e gaming per la sua fascia di prezzo, sfruttando i punti di forza di realme in ambito fotografico e di design per offrire funzionalità che rispondano davvero alle esigenze dei giovani, con un'estetica elegante e distintiva."

"Crediamo che le storie di chi lotta per la grandezza non ci appartengano solo: sono anche di tutti quei giovani pieni di potenziale ancora inespresso. ... Dimenticate il costo. Non si tratta di soldi. Si tratta di voi - voi meritate di meglio. Ecco, la nuova serie P rappresenta al meglio il nostro impegno: offrire il massimo valore al miglior prezzo, spinti dalla passione con cui tutto è iniziato. Per cambiare il mondo non servono etichette. Ancora una volta, lasciamo che a parlare siano i fatti - e la nostra forza." conclude Sky Li, Founder e CEO di realme.