realme raggiunge 300 milioni di utenti in 7 Anni

Il brand di smartphone, punto di riferimento per i giovani, annuncia di aver superato i 300 milioni di utenti globali in soli sette anni, preparandosi a svelare nuove innovazioni al suo prossimo "828 Global Fan Festival"

realme, ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, di aver superato i 300 milioni di utenti a livello globale. Il traguardo, verificato da una ricerca Counterpoint, arriva a soli sette anni dal suo lancio nel 2018. Questo successo consolida la posizione di realme come uno dei marchi più dinamici del settore, in linea con il suo spirito "Make it real".

Fin dalle sue origini, realme ha posizionato i giovani al centro della sua strategia, aspirando a diventare un punto di riferimento tecnologico per la nuova generazione. Il brand ha introdotto costantemente innovazioni all'avanguardia in campi chiave come il gaming, la fotografia, la ricarica rapida e il design. Attraverso un ascolto attivo della sua community, realme risponde in modo rapido alle tendenze emergenti, garantendo che i suoi prodotti soddisfino le reali esigenze dei consumatori.

Per mantenere il suo appeal giovanile, realme si impegna a essere il brand più "cool" del settore. Collabora attivamente con marchi e proprietà intellettuali popolari che spaziano da Lonely Planet (viaggi e lifestyle) a icone degli anime come Dragon Ball e Naruto, fino a marchi di esports come FreeFire. Il raggiungimento dei 300 milioni di utenti non è visto come un semplice traguardo numerico, ma come la rappresentazione di "300 milioni di storie reali" di individui a cui il brand attribuisce valore.

Oltre alle collaborazioni, realme ha costruito una vivace comunità globale di oltre 15 milioni di fan, che coinvolge regolarmente attraverso eventi. Ogni anno, il brand celebra il suo anniversario di fondazione il 28 agosto con l'828 Global Fan Festival. L'anno scorso, l'evento ha visto la presentazione di innovazioni rivoluzionarie, come una soluzione di ricarica da 320W in grado di caricare completamente un dispositivo in soli quattro minuti. Quest'anno, in occasione del suo settimo compleanno, realme svelerà nuove sorprese per la sua affezionata fanbase, consolidando il suo ruolo di brand che unisce tecnologia e cultura giovanile.