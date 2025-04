Red Bull e Funko protagonisti al Comicon Napoli 2025

La venticinquesima edizione del COMICON Napoli si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel panorama italiano della cultura pop, capace di attrarre migliaia di appassionati da tutta la penisola. In programma dall’1 al 4 maggio presso la Mostra d’Oltremare, l’evento ospita anche quest’anno due tra i brand più iconici del mondo dell’intrattenimento e del collezionismo: Red Bull e Funko. All’interno del padiglione 5, lo stand Red Bull Gaming Ground offre un’esperienza completamente dedicata al mondo dei motori. L’allestimento, ispirato al dinamismo e all’adrenalina delle corse automobilistiche, propone 14 postazioni playseat sulle quali i visitatori possono mettersi alla prova con The Crew Motorfest, il celebre videogioco di guida open world firmato Ubisoft. Le migliori performance consentono di accedere a un’esclusiva esperienza in realtà virtuale che simula l’intensità di un pit stop di Formula 1, immergendo i partecipanti nei ritmi serrati del paddock.

Completano l’allestimento una livrea speciale di una vettura F1 di VCARB, personalizzata per l’occasione, e la presenza di un punto vendita LEGO con una selezione di kit pensati per adulti appassionati. I visitatori avranno inoltre la possibilità di partecipare a un concorso legato all’acquisto di lattine Red Bull o Organics, con premi immediati e finali a tema motorsport, tra cui gadget esclusivi, set LEGO da collezione e due biglietti per il Gran Premio di Formula 1 di Monza del 2025. A rafforzare la connessione tra Red Bull e la community dei gamer e degli appassionati di contenuti digitali sarà la presenza di Dario “Moonryde” Ferracci. Il noto player Red Bull prenderà parte a sessioni di meet & greet presso lo stand in diversi momenti del weekend, offrendo ai fan la possibilità di incontrarlo di persona e scattare foto ricordo.

Parallelamente, nel padiglione 3A allo stand 3AE15, Funko celebra il ritorno al Napoli Comicon con una proposta pensata per coinvolgere collezionisti e appassionati di ogni età. L’azienda americana, leader mondiale nel settore del collezionismo POP, presenta una selezione dei suoi prodotti più amati, dalle iconiche statuette Pop! fino ai nuovissimi Bitty Pop!, miniature che rappresentano una nuova dimensione del fandom, e alla linea Loungefly, dedicata alla moda e agli accessori ispirati agli universi narrativi più celebri. In esclusiva per la manifestazione saranno disponibili tre Pop! da collezione, provenienti dai franchise di Marvel e Star Wars. Gli appassionati del mondo Marvel potranno aggiungere alla propria collezione una versione speciale di Spider-Man, completa di teca con l’immagine della celebre copertina Torment #1, e una rappresentazione di Captain America che riproduce il celebre balloon “I can do this all day!”. Dal lato oscuro della Forza arriva invece il Pop! Retro di Darth Vader, icona intramontabile dell’universo Star Wars, disponibile solo durante i quattro giorni di fiera.