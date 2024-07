"Red Bull Street Streamer - Adventure Quest" fa tappa a Napoli

L'avventura itinerante di Red Bull, che ha trasformato lo streaming in un'esperienza di viaggio tra le località più intriganti d'Italia, si appresta a vivere il suo capitolo conclusivo. Il 20 luglio, dalle 20:00 in poi, il famoso streamer Dario "Moonryde" Ferracci affiancato dall'amico e collega Filippo "P1bo" Torricelli condurranno i fan alla scoperta dei misteriosi sotterranei di Napoli, con una trasmissione in diretta su Twitch. Le gallerie e i rifugi antiaerei che si snodano sotto la città partenopea diventeranno palcoscenico e campo di gioco di Moonryde, che come di consueto avrà il compito di superare prove di orientamento e sopravvivenza, supportato dalla partecipazione attiva della sua community nella scelta delle sfide.

Moonryde dovrà infine raggiungere il suo ormai iconico mezzo e avrà a disposizione attrezzature di ultima generazione per garantire una trasmissione fluida e coinvolgente grazie al partner tecnico Acer Predator. I potenti dispositivi, dotati di processori Intel® Core™ i7 di 13° generazione e schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 40, garantiranno allo streamer di trasmettere senza interruzioni anche nelle condizioni più estreme.

L'edizione di quest'anno del Red Bull Street Streamer ha visto Moonryde fare tappa prima sulle gelide vette di Madonna di Campiglio, la nota località sciistica che durante l’ultimo week end di marzo ha ospitato l’evento Red Bull Hammers With Homies, e poi nel torrido deserto sardo delle Dune di Piscinas.

La tappa conclusiva del viaggio di Moonryde sarà la Napoli meno conosciuta, quella fatta di un intricato labirinto di gallerie, cisterne e cavità che si estendono per oltre 80 chilometri sotto la città partenopea. Un vasto sistema di cunicoli di origini antichissime, risalenti al periodo greco-romano, che veniva utilizzato per l'estrazione del tufo, la costruzione di acquedotti e il deposito di acqua piovana. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la stessa rete sotterranea servì come rifugio antiaereo per la popolazione napoletana, conservando le memorie di un periodo storico indelebile.

Per seguire l'epilogo di questa straordinaria avventura il 20 luglio basterà collegarsi per lo streaming dalle 20 sul canale Twitch delRed Bull player.