Rivoluzione pubblicitaria: Kiamami Valentina e la nostra scommessa sull'Intelligenza Artificiale nel 2024

In collaborazione con: Kiamami Valentina

Nel contesto sempre più competitivo del nostro settore di arredo bagno, abbiamo deciso di fare una mossa audace per la nostra campagna pubblicitaria del 2024: abbiamo deciso di abbracciare l'intelligenza artificiale (IA) come alleato chiave nella ridefinizione della nostra immagine aziendale. La nostra scelta di integrare l'IA è stata motivata dalla volontà di andare oltre gli approcci convenzionali, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia per creare un impatto duraturo nella mente dei consumatori. Questo ci ha permesso di connetterci in modo più profondo con il nostro pubblico, facendo evolvere la nostra Valentina in un contesto moderno, senza però andando a stravolgerla, proprio per mantenere e rafforzare il legame con la nostra community.

L'IA non ha solo ottimizzato il nostro processo decisionale, ma ha anche stimolato la creatività nel cuore della nostra campagna pubblicitaria. Abbiamo sfruttato l’AI per anticipare le tendenze di mercato e adattare la nostra strategia pubblicitaria di conseguenza. Questo approccio proattivo ci ha permesso di rimanere un passo avanti alla concorrenza, posizionandoci in modo strategico per affrontare le sfide future e sfruttare le opportunità emergenti.

Ogni Campagna, un Viaggio Unico

Al centro della nostra strategia c'è l'idea innovativa di attribuire, ad ogni mese, un tema specifico, arricchito da punti di forza distintivi e contesti unici. L'intelligenza artificiale sarà la chiave per trasformare questi temi in immagini straordinarie, dando vita a esperienze visive che vanno oltre la tradizionale pubblicità. L’idea di sfruttare a pieno l’intelligenza artificiale all’interno delle nostre creatività ci ha fatto progettare 12 tematiche, a cui sono state associate rappresentazioni diverse, che raccontano tutte una storia, per annunciare le svariate promozioni attive sul nostro sito durante tutto l’anno.

Le 12 proposte pubblicitarie con l’AI:

Abbiamo inaugurato il nostro viaggio con l’AI a gennaio con "Saldi spaziali", una campagna audace e avventurosa che ha catturato l'immaginazione dei consumatori, facendo volare la nostra Valentina nello spazio.

A febbraio ci troviamo in un contesto completamente diverso con il tema del Bagno in maschera, portando avanti la nostra promessa di offrire campagne uniche, avvincenti e simpatiche ricordando il tema del carnevale.

Con l’arrivo della primavera, a marzo, abbiamo lasciato spazio alla freschezza del mese per evocare le nostre promozioni “Primavera in bagno: sconti floreali” trasmettendo tutte le emozioni e sensazioni del cambio stagione.

Ad aprile, invece, abbiamo pensato al tema “Saldi di Aprile: il tuo bagno in fiore”, portando una ventata di freschezza e di primavera anche sul nostro sito, trasmettendola ai nostri clienti.

Con maggio e giugno si avvicina l’estate e l’aria del cambiamento, infatti la tematica scelta per entrambi i mesi, è stata “Aria Fresca, rinnova il tuo bagno”.

Entriamo nel vivo dell’estate a luglio con la nostra Valentina al mare con “Saldi sotto l’ombrellone”, per seguire fino a metà settembre con “Goditi l’estate, fatti un bagno”. Abbiamo giocato con le parole: estate, bagno al mare e bagno di casa, rendendo l’dea dei saldi in modo scherzoso e gioioso, proprio come il sentiment di Valentina.

Si arriverà verso la fine dell’anno con l’autunno e, da metà settembre fino a fine ottobre, ci sarà Valentina versione Autunno con “Saldi Autunnali: nuova stagione, nuovo bagno”.

Novembre, nonché il mese più atteso, con il Black Friday, al quale abbiamo deciso di dedicare un’immagine visiva singolare e autentica e concluderemo il 2024 con l’ultima versione di Valentina in ambito natalizio con “Natale con Vale” e le ultimissime promozioni fino a fine anno.

Riconoscimenti e obiettivi di Kiamami Valentina

Ci siamo affiancati all’intelligenza artificiale per dare una nuova immagine e voce al nostro brand. Vivace, simpatico, stravagante, proprio come le rappresentazioni visive che andremo a proporre durante l’arco dell’anno.

Noi siamo gli specialisti nel settore e, come afferma anche la ricerca del Corriere delle Sera in collaborazione con Statista, per la seconda volta di seguito, con 91,20 punti Kiamami Valentina è la numero 1 nel settore dell’arredo bagno e rubinetteria.

Ed è proprio Grazie ai risultati e ai premi che abbiamo collezionato negli anni, che vogliamo costantemente ringraziare i nostri clienti, che ci hanno permesso di arrivare dove siamo oggi, con tante proposte e promozioni mensili attive durante tutto l’anno. Questa politica ci permette di farci sentire costantemente al fianco delle persone, rendendo i loro desideri realtà.

Per questo abbiamo deciso di proporre una Valentina più evoluta, più moderna, andando a rispecchiare i tempi in cui viviamo, ma contemporaneamente rimando un po' la stessa di sempre.

I punti di forza di Kiamami Valentina

Kiamami Valentina è un brand nato nel 2009 e che ha vissuto una crescita esponenziale anno dopo anno. In questo 2024, infatti, festeggiamo i nostri 15 anni di attività online. Anni di duro ed immenso lavoro che ci hanno fatto crescere e raggiungere ottimi traguardi. Con la consapevolezza raggiunta

fin ora, andiamo avanti, ponendoci nuovi obiettivi e nuove mete da raggiungere, sempre al fianco dei nostri clienti.

Proprio per questo che, oltre ad esserci attestati, come già annunciato, il primo posto nel settore dell’arredo bagno per il secondo anno consecutivo, nella classifica stilata dal Corriere della sera e Statista, possiamo vantare di avere:

- Un servizio clienti super efficiente ed al servizio completo degli utenti. Molto professionale e ben organizzato. Capace di rispondere a qualsiasi domanda, problematica e offrire le migliori soluzioni possibili, sempre a favore del cliente.

- Le spedizioni vengono effettuate in 72 ore.

- Abbiamo una capienza del nostro magazzino che conta 135.000 e oltre articoli in pronta consegna.

- Siamo gli specialisti del settore dell’arredo bagno.

- I nostri prodotti si differenziano per il design italiano e il prezzo democratico che, come da campagna pubblicitaria, offriamo e mettiamo a disposizione per tutti.

La nostra voglia di fare e di evolverci, insieme ai nostri punti di forza, creano un connubio perfetto tra professionalità, azienda e rispetto verso le persone.

Conclusione

Kiamami Valentina è molto più di un marchio; è un'esperienza dinamica e in continua evoluzione.

La nostra scommessa sull'intelligenza artificiale ha trasformato la nostra realtà in molto più di un semplice brand di arredo bagno. Il nostro impegno a creare tematiche mensili uniche, trasformate in immagini straordinarie dall'IA, è il nostro modo di offrire un viaggio emozionante e sorprendente durante tutto il 2024.

Per conoscerci meglio e capire chi siamo, vieni a scoprire la nostra pagina https://www.kvstore.it/