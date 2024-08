San Marino Comics 2024: il festival della cultura Pop tra divertimento e innovazione

Il 23 agosto 2024 si apre il sipario sull'undicesima edizione di San Marino Comics, l'evento annuale che trasforma l'antica Terra della Libertà in un palcoscenico a cielo aperto per la cultura pop. Quest'anno, il festival, organizzato dall'Associazione San Marino Comics e LEG Live Emotion Group, promette un'esperienza ancora più ricca e variegata.

La cerimonia di apertura si terrà sul Main Stage alle 21:00, preceduta dall'inaugurazione della mostra "Sailor Moon & Friends" al Teatro Titano, un omaggio all'iconica serie che ha segnato generazioni. L'intero programma è consultabile sul sito ufficiale del festival. Il claim di quest'anno, "Believe", ispirato al "Magico Mondo di Oz" di Frank Baum, invita i visitatori a percorrere il viale dei mattoncini dorati esplorando 12 aree tematiche. Dal Cantone della Funivia, dedicato agli appassionati di Steampunk, Gotico e Vampiri, fino alla novità dell'Area Pet & Friends, il festival abbraccia una varietà di passioni.

Il programma della giornata di apertura del festival, venerdì 23 agosto, prevede un inizio scoppiettante nelle tre location dedicate agli spettacoli e agli incontri. Sul Main Stage di Campo Bruno Reffi si partirà dalle ore 15.00 con il format “Indovina la canzone”, seguito dal Karaoke Cartoon alle ore 16.00 e dal dibattito su mangaverse: generazioni di manga a confronto con Zeth Castle alle ore 17.00. Risate con il Comedy Talk della nippo-bresciana Yoko Yamada alle ore 18.00 e poi via alla musica con il Metal Rock Cartoon dei Pig Speed alle ore 19.00.

Alle ore 20.00 arriva Mr Cartoon con le sigle più amate degli anni ‘90-2000. Alle ore 21.00, sempre sul Main Stage, si terrà la Cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle autorità dello Stato e dei vertici dell’organizzazione, che darà ufficialmente inizio al festival e lancerà lo spettacolo interattivo “Mai dire Goku Cartoon Live Experience & Dj Set” delle 21.15 che vedrà coinvolto anche il pubblico.

Sul Palco “Talk & Show” al Teatro Titano si apriranno le danze alle ore 16.00 con l’autore del manifesto Christian Cornia e il suo workshop che racconterà il passaggio dalle tavole all’animazione, seguito alle ore 17.00 dal noto influencer giapponese Kenta Suzuki che si racconterà al pubblico. Grande attesa per i sensei animatori di Sailor Moon Hisashi Kagawa e Ikuko Ito, che saranno intervistati alle ore 18.00 da Zeth Castle ed Edoardo Serino.

Alle ore 18.30, nel Ridotto del Teatro Titano, inaugurazione della mostra “Sailor Moon & Friends” dedicata alla bella guerriera che veste alla marinara. Il Palco “Movie & Show” in Piazza della Libertà si animerà dalle ore 15.00 con il Soft Cosplay Contest by Epicos. Alle ore 16.00, in contemporanea con Netflix, insieme ai sensei Kagawa e Ito e il gruppo cosplay Sailor Moon Guardians, presentazione del film Sailor Moon Cosmos. Alle ore 18.00 incontro tra cultura nerd, cinema e tv in compagnia di Antonio “Itomi” Moro, moderato da Andrea Bedeschi.

Da ricordare la novità del Flash Pass, un braccialetto che permetterà di ridurre i tempi di attesa per visitare le aree del festival fungendo da "Salta Fila" e offrirà l'accesso prioritario all’area spettacoli di Campo Bruno Reffi entro le ore 20.30 per l’ingresso ai concerti serali. Sarà possibile acquistarlo agli Info Point tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 al costo di 5,00 € in un numero limitato di 2.000 al giorno.