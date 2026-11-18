La storia della Via Lattea rivela pagine insospettate grazie a una scoperta scientifica che retrodata l'arricchimento chimico e la formazione delle strutture galattiche, evidenziando come stelle dotate di una composizione simile a quella del Sole esistessero già circa dodici miliardi e mezzo di anni fa, ossia tre volte prima della nascita del Sistema Solare. Il risultato, ottenuto da un gruppo di ricerca internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e accettato per la pubblicazione sulla rivista scientifica Astronomy & Astrophysics, si fonda sull'integrazione tra i dati spettroscopici della survey GALAH DR4 e le misurazioni astrometriche ad alta precisione fornite dal satellite Gaia dell'Agenzia spaziale europea, integrate dall'impiego del metodo del flusso infrarosso per determinare con rigore la temperatura e l'età di astri così remoti.

Nelle fasi inaugurali della galassia, il mezzo interstellare risultava fortemente impoverito di elementi pesanti come ferro, silicio e magnesio, che nei millenni successivi si sono accumulati nello spazio grazie all'evoluzione e alla morte delle prime generazioni stellari; tuttavia, l'individuazione di questo campione di stelle attesta che tali elementi chimici essenziali, considerati prerequisiti indispensabili anche per la genesi di pianeti rocciosi analoghi alla Terra, erano già disponibili in regioni circoscritte della Galassia con un'enorme anticipazione rispetto ai modelli convenzionali.

Riano Giribaldi, ricercatore INAF e primo autore

Analizzando la cinematografia orbitale e le caratteristiche chimiche di questi corpi, i ricercatori hanno inoltre osservato una corrispondenza con le proprietà tipiche del disco sottile, la componente galattica che ospita la stragrande maggioranza delle stelle più giovani, suggerendo che le origini di tale popolazione possano risalire alle primissime epoche evolutive della Via Lattea, in concomitanza con la formazione del disco spesso. Riano Giribaldi, ricercatore dell'INAF e primo autore dello studio, ha sottolineato la portata del rilevamento rispetto ai paradigmi teorici correnti: “Siamo abituati a pensare al Sole come a una stella con caratteristiche chimiche tipiche di una fase relativamente recente della storia della Via Lattea. I nostri risultati mostrano invece che stelle con una composizione chimica molto simile esistevano già miliardi di anni prima della nascita del Sistema solare. Questo ci suggerisce che l'evoluzione chimica della nostra Galassia potrebbe essere stata molto più rapida di quanto immaginassimo”.

Lo stesso Giribaldi ha precisato: “Le stelle non hanno una carta d'identità che ci permetta di sapere quando sono nate. Per questo abbiamo confrontato diversi campioni e metodi di analisi, verificando più volte le nostre stime. Quando si studiano stelle così antiche, anche un piccolo errore può cambiare enormemente il risultato”. Queste conclusioni trovano risonanza nelle osservazioni condotte dal telescopio spaziale James Webb sulle galassie primordiali, confermando una dinamica di arricchimento universale precoce e sollevando interrogativi di grande rilievo sull'effettiva disponibilità remota di ambienti favorevoli alla comparsa della vita, sebbene allo stato attuale delle conoscenze non vi siano prove di abitabilità o di biosignature associate a questi sistemi. Interrogata su tali scenari di astrobiologia evolutiva, la ricercatrice dell'INAF e coautrice Laura Magrini ha osservato: “È forse una delle implicazioni più affascinanti del nostro lavoro. Non possiamo affermare che attorno a queste stelle si siano formati pianeti abitabili, né tantomeno che abbiano ospitato forme di vita. Ma possiamo iniziare a chiedere se le condizioni chimiche necessarie fossero già presenti molto prima della nascita della Terra. In questo senso, la nostra ricerca amplia la finestra temporale entro cui la vita potrebbe essersi sviluppata nella Via Lattea”.

L'insieme di questi dati conferma la capacità dell'astronomia osservativa contemporanea di dissezionare l'architettura galattica, offrendo chiavi di lettura inedite non soltanto per la comprensione delle origini del Sistema Solare, ma anche per la ricostruzione dei processi evolutivi che governano le galassie dell'intero universo osservabile.

Immagine di apertura: rappresentazione artistica della Via Lattea e di un ipotetico sistema planetario attorno a una stella antica. Lo studio suggerisce che pianeti rocciosi simili alla Terra potrebbero essersi formati già 12,5 miliardi di anni fa, quando la nostra Galassia era ancora giovane. Crediti: INAF immagine generata con IA.