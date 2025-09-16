circle x black
Snapchat annuncia Snap OS 2.0 per gli Spectacles AR

L'aggiornamento porta nuove funzionalità AR, un browser potenziato e il supporto a giochi come Synth Riders

16 settembre 2025 | 10.52
Redazione Adnkronos
Con un anno di anticipo rispetto al lancio pubblico previsto per il 2026, Snapchat ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale Snap OS 2.0, la nuova versione del sistema operativo che darà vita alla quinta generazione dei suoi Spectacles. Il software si posiziona come il fulcro di una nuova generazione di esperienze in realtà aumentata, progettate per permettere agli utenti di interagire con il mondo circostante in modo naturale, tramite comandi vocali e gestuali.

Snap OS 2.0 si preannuncia come un aggiornamento significativo per la community di Snap, introducendo una nuova interfaccia e aprendo la strada a Lenti che integreranno funzionalità utili nella quotidianità, dalla fruizione di contenuti alla navigazione. Un'evoluzione chiave riguarda il Browser degli Spectacles, che è stato rinnovato per essere più veloce e potente. Grazie a un design minimalista, la piattaforma ha ottimizzato i tempi di caricamento e il consumo energetico, e ora include il supporto per WebXR, aprendo le porte a esperienze di realtà aumentata immersive accessibili direttamente da qualsiasi sito web abilitato. La nuova schermata iniziale, con widget e bookmark personalizzabili, offre un maggiore controllo, permettendo agli utenti di ridimensionare le finestre come su un laptop.

L'esperienza utente è al centro delle innovazioni. Con la nuova Lente Spotlight, Snapchat ha creato un'esperienza immersiva che sovrappone i contenuti preferiti dell'utente al mondo reale. È ora possibile guardare i video di un creator preferito mentre si svolgono attività quotidiane, con la possibilità di interagire con commenti nello spazio 3D. L'orientamento verticale del campo visivo degli Spectacles è pensato per ottimizzare la visione dei contenuti verticali, eliminando la necessità di guardare lo smartphone.

L'impegno di Snapchat si estende anche a rendere più semplice la condivisione dei ricordi. La nuova Galleria di Lenti consente di visualizzare e organizzare le immagini catturate con gli Spectacles in un layout spazioso e interattivo. È stata inoltre introdotta la modalità Viaggio, una funzionalità che stabilizza i contenuti AR e i sistemi di tracciamento durante gli spostamenti su mezzi come aerei, treni o automobili.

L'ecosistema delle Lenti continua a crescere, con centinaia di sviluppatori da 30 Paesi che lavorano su nuove esperienze. Tra le Lenti preferite dalla community figurano SightCraft di Enklu e NavigatAR di Utopia Labs. A ciò si aggiunge l'annuncio che il gioco musicale Synth Riders sarà presto disponibile sugli Spectacles, portando titoli ricchi di azione nel mondo reale e offrendo ai giocatori una nuova frontiera per il gaming in realtà aumentata.

