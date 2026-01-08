circle x black
Spegnere il Bluetooth protegge la nostra privacy, ecco perché

I consigli della National Security Agency

08 gennaio 2026 | 14.55
Spegnere il Bluetooth può essere un'abitudine che rende meno immediato l'utilizzo di alcuni dispositivi, ma che è importante per proteggersi da possibili attacchi informatici. A chiarirlo è la National Security Agency, organismo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America. "Le minacce ai dispositivi mobili sono sempre più diffuse e aumentano in termini di portata e complessità. Gli utenti desiderano sfruttare appieno le funzionalità disponibili su tali dispositivi, ma molte di queste offrono praticità e funzionalità a discapito della sicurezza", si legge in un documento informativo.

Cosa fare

La National Security Agency consiglia di disconnettere il wi-fi dai propri dispositivi, ogni volta che smettiamo di utilizzarli. Dalle cuffie alle casse fino agli smartwatch sarebbe buona abitudine spegnere il bluetooth da ogni accessorio wireless. E no, mettere soltanto in modalità aereo, non basta perché non assicura che il bluetooth venga effettivamente disconnesso.

Da cosa ci protegge?

Disattivare il Bluetooth innanzitutto protegge i nostri dati personali perché annulla la possibilità che qualcuno si connetta al nostro dispositivo e copi contatti, file, indirizzi email o in generale qualsiasi informazione contenuta nel nostro smartphone o computer.

In secondo luogo, attraverso il bluetooth degli hacker potrebbero intercettare comunicazioni private, come chiamate o messaggi.

