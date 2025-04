Spotify, disagi globali per milioni di utenti su browser e app

Milioni di utenti di Spotify in tutto il mondo si sono trovati senza accesso al loro servizio di streaming musicale preferito. Le segnalazioni di un'interruzione globale hanno iniziato a emergere nelle ultime ore, con un crescente numero di utenti che riportano problemi sia sulla versione mobile che desktop dell'applicazione.

Spotify, con i suoi oltre 500 milioni di utenti attivi mensili, ha mostrato errori critici che impediscono l'accesso agli account, la riproduzione di brani e la navigazione tra le playlist. La piattaforma Down Detector ha registrato un picco significativo di segnalazioni, indicando una rapida escalation del problema. I tecnici di Spotify sono al lavoro per risolvere l'interruzione, ma fino a questo momento, non vi sono comunicazioni ufficiali riguardo ai tempi di ripristino del servizio.