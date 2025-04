Spotify down oggi, mercoledì 16 aprile. A distanza di soli due giorni dai problemi riscontrati sulla nota piattaforma di musica e podcast, migliaia di utenti stanno affrontando disservizi non solo sull'app ma anche attraverso la piattaforma streaming. I disservizi, sia per chi utilizza la versione gratuita che per chi ha sottoscritto un abbonamento, riguardano soprattutto la connessione al server, che impiega tempi più lunghi della norma, il login, ma anche la schermata home del sito web di Spotify e la riproduzione delle canzoni.

Il sito Downdetector, che registra le anomalie della rete, attorno alle 14.41 di oggi ha mostrato un'impennata di segnalazioni dei problemi. I disservizi al momento sembrano essere limitati all'Italia, con gli avvisi che sono arrivati da numerose grandi città ma non solo, abbracciando ogni regione del Paese.