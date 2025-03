Stiga annuncia importanti aggiornamenti sui robot tagliaerba autonomi

STIGA, leader mondiale nella produzione di macchinari per il garden care, per mezzo di una nota ufficiale, introduce significativi aggiornamenti alla sua gamma di robot tagliaerba autonomi, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di cura del giardino.

I robot tagliaerba autonomi STIGA rappresentano una rivoluzione nella cura del giardino, offrendo un taglio completamente automatizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. Grazie alla navigazione GPS RTK e al sistema brevettato AGS, i robot pianificano in modo intelligente le sessioni di taglio, ottimizzando il percorso in base alla potenza del segnale satellitare.

La gamma STIGA offre modelli adatti a giardini di diverse dimensioni, da 300 mq fino a 12.000 mq, garantendo un taglio di alta qualità e un prato sempre perfetto. L'azienda, con 45 brevetti registrati, sviluppa tecnologie proprietarie che assicurano massima affidabilità e prestazioni superiori.

Con un focus costante sull'innovazione, il Gruppo ha recentemente ampliato la sua gamma e sta introducendo aggiornamenti significativi sia all'hardware che al software dei suoi robot, tra cui una nuovissima interfaccia dell'App STIGA.GO. L'app STIGA.GO offre un controllo completo sulle funzioni del robot, come la programmazione, gli schemi di taglio, la regolazione dell'altezza e la selezione delle aree di taglio. L'app, intuitiva e facile da usare, è stata ulteriormente ottimizzata con un nuovo design, una modalità scura per una migliore visibilità e notifiche in tempo reale sullo stato del robot. Un'altra novità riguarda la verifica del segnale, che ora fornirà feedback immediati sulla qualità del segnale GPS, permettendo così una migliore gestione dei dispositivi in tempo reale. Inoltre, gli aggiornamenti del software potranno essere effettuati da remoto tramite satellite, offrendo una gestione più flessibile e meno invasiva.

La procedura di set-up automatico è stata migliorata per garantire un'installazione più rapida e semplice. A partire da marzo, sarà disponibile anche la mappatura digitale del giardino, che permetterà di progettare da remoto le zone di taglio, rendendo la pianificazione più precisa ed efficace.

L'app includerà un supporto in-app migliorato, con accesso immediato a guide e supporto tecnico per risolvere velocemente ogni dubbio o problema. Saranno inoltre forniti dettagli sull'avanzamento delle sessioni di taglio, con aggiornamenti in tempo reale che aiuteranno a monitorare meglio il lavoro svolto. La gestione del giardino diventerà ancora più semplice, con un controllo intuitivo delle zone di taglio attraverso l'app. Infine, le notifiche push garantiranno di ricevere avvisi in tempo reale sullo stato del robot, mantenendo l'utente costantemente aggiornato su qualsiasi cambiamento o necessità di intervento.

Per maggiori informazioni sulla gamma robot tagliaerba autonomi di STIGA è possibile visitare il sito web STIGA o recarsi presso i rivenditori autorizzati.