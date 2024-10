Super Mario Party Jamboree arriva su Switch

Nintendo, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato la disponibilità di Super Mario Party Jamboree su Nintendo Switch. Questo nuovo capitolo della celebre serie offre un gran numero di contenuti, tra cui sette differenti tabelloni—sia classici che inediti—oltre 110 minigiochi e più di 20 personaggi provenienti dall'universo di Super Mario. Super Mario Party Jamboree, come recita la medesima nota, è il titolo di Mario Party più ricco di sempre.

Il gioco supporta da 1 a 4 giocatori, sia in locale che online, impegnandoli in una competizione ispirata ai giochi da tavolo tradizionali. L'obiettivo?naturalmente è quella di raccogliere il maggior numero di stelle attraverso gli spettacolari scenari dei sette tabelloni disponibili.

Dalle spese folli nella Galleria Arcobaleno, alle mareggiate dell’Isola Goomba, alla corsa contro il tempo nel Circuito Giradado, fino ad arrivare al Bosco del sonnolento Mega Torcibruco, all’afosa Western Land, all’iconico Castello Arcobaleno di Mario e all’immancabile Covo di Bowser. Per tutti i partecipanti è possibile personalizzare l’esperienza di gioco con le regole del party, disponibili per una sfida meno impegnativa e le regole per esperti, in grado di minimizzare il ruolo della fortuna per lasciare spazio alle abilità di ogni giocatore.

In Super Mario Party Jamboree sarà possibile selezionare il proprio personaggio tra oltre 20 protagonisti del mondo di Super Mario, da Yoshi, allo stesso Mario, fino ad arrivare alle novità Pauline e Ninji, che si uniranno al party in questa speciale occasione. Come se non bastasse, durante il gioco, alcuni di questi personaggi appariranno sui tabelloni come partner di Jamboree per ottenere vantaggi e preziosi alleati che si riveleranno utili per la conquista delle stelle che porteranno alla vittoria. Inoltre, per i giocatori più competitivi che vorranno lanciarsi in scontri all’ultimo minigame, sarà possibile visitare il Porto dei minigiochi, una raccolta di oltre 110 sfide che potranno essere affrontate a proprio piacimento nella Modalità libera, in coppia, nelle Partite 2 contro 2 oppure, ancora, online, per sfide contro il resto del mondo nella Modalità sopravvivenza.

Per gli amanti della competizione online, inoltre, Super Mario Party Jamboree introduce le Sfide di Bowser: due speciali modalità di gioco accessibili da ogni continente, che permetteranno di amplificare ulteriormente il divertimento. Grazie al Bowserathlon, per esempio, sarà possibile dimostrare la propria abilità nei tantissimi minigiochi disponibili, per un totale di 20 giocatori contemporaneamente. Inoltre, nella modalità Squadra Anti-Bowser, fino a 8 giocatori potranno collaborare online per sconfiggere un finto Bowser raccogliendo bombe e unendo le forze a quelle degli altri in minigiochi cooperativi a turni.