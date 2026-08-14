TCL avvia in Italia il roll-out di Google TV con Gemini per la gamma di televisori smart

L'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa introduce la ricerca conversazionale e il controllo vocale avanzato sui modelli Mini LED del produttore

TCL ha avviato sul mercato italiano la distribuzione dell'aggiornamento che integra l'intelligenza artificiale di Google Gemini all'interno del sistema operativo Google TV dedicato alle proprie gamme di televisori. Il rilascio progressivo del software, destinato a proseguire per tutto il 2026, coinvolge le famiglie di display di fascia alta del marchio, incluse le serie SQD-Mini LED identificate dalle sigle X11L, C8L e C7L, oltre ai modelli RGB-Mini LED contrassegnati dai codici RM9L e RM7L.

L'introduzione del modello linguistico Gemini trasforma l'interazione vocale con il televisore in un processo di tipo conversazionale, consentendo all'utente di effettuare ricerche di contenuti multimediali descrivendone la trama o le caratteristiche senza la necessità di pronunciare titoli esatti o comandi rigidi predefiniti, unitamente alla possibilità di gestire i dispositivi domotici della casa connessa, riprodurre brani musicali e ricevere indicazioni personalizzate sulla programmazione.

Contestualmente al lancio delle nuove funzionalità, la documentazione visiva del sistema è stata resa consultabile tramite immagini in alta definizione, mentre la lista completa delle serie aggiornate è accessibile consultando i dettagli su tutti i modelli di TV TCL compatibili con Google Gemini.

Stefan Streit, CMO di TCL Europa, ha affermato: “TCL continua a lavorare per rendere l'esperienza visiva sempre più semplice e accessibile per i consumatori di tutta Europa. Portare l'esperienza Google TV con Gemini su un numero maggiore di TV TCL riflette in modo più ampio il nostro approccio all'intrattenimento connesso, in cui interazione intuitiva e display dalle prestazioni premium si integrano in modo naturale nella vita di tutti i giorni.”

Sul piano industriale, la partnership con il gruppo di Mountain View si inserisce nel contesto dei dati di vendita registrati dal produttore, che nei rilievi di mercato compresi tra il 2021 e il 2025 ha posizionato la propria produzione al vertice globale per volume di spedizioni di dispositivi equipaggiati con la piattaforma Google TV