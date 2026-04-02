TCL NXTPAPER 70 Pro in Italia: display innovativo e protezione oculare

Previsto per la primavera 2026, in occasione della Paris Launch Week è stato annunciato l'arrivo sul mercato italiano del TCL NXTPAPER 70 Pro, dotato di una nuova soluzione hardware focalizzata sulla protezione oculare. Il nuovo smartphone TCL si distingue per l'adozione del sistema NXTPAPER 4.0 Natural Light, una tecnologia progettata per emulare la resa visiva della carta, riducendo drasticamente i riflessi e la luce blu senza sacrificare la fedeltà cromatica. Questo approccio ha permesso di ottenere certificazioni da enti internazionali come TÜV e SGS, confermando l'efficacia delle sette tecnologie chiave implementate per il comfort dell'utente.

Una delle caratteristiche tecniche più rilevanti è la presenza di un tasto fisico dedicato che permette di commutare istantaneamente tra diverse modalità di visualizzazione: Color Paper, Ink Paper e Max Ink. Quest'ultima trasforma l'interfaccia in un sistema monocromatico ottimizzato per la lettura prolungata, estendendo l'autonomia del dispositivo fino a 7 giorni in modalità lettura e 26 giorni in standby. "Il mercato italiano ci chiede sempre più tecnologie in grado di semplificare e migliorare la vita quotidiana", ha dichiarato Federico Faravelli, direttore commerciale Consumer Electronics di TCL Italia, sottolineando come le soluzioni attuali debbano combinare funzionalità avanzate e design orientato all'utente.

Oltre al comparto visivo, l'architettura del dispositivo integra strumenti di intelligenza artificiale come AI Outline e AI Q&A, pensati per la gestione intelligente dei contenuti e della produttività.

Per le attività di scrittura, il supporto alla T-Pen a bassa latenza consente l'inserimento di annotazioni anche a schermo spento tramite la funzione Off Screen Memo. La dotazione tecnica è completata da un sensore fotografico da 50MP con stabilizzazione ottica (OIS), inserendo il terminale in un ecosistema interconnesso che spazia dai sistemi Mini LED agli elettrodomestici intelligenti.