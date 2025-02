Tekken 8: Anna Williams inaugura la Stagione 2

Bandai Namco Entertainment Europe ha ufficialmente svelato i piani per la Stagione 2 di Tekken 8, il celebre picchiaduro che continua a entusiasmare i fan di tutto il mondo. Il primo grande annuncio riguarda il ritorno di Anna Williams, la "Fulmine Scarlatto", che si unirà al roster di combattenti a partire dal 1 aprile 2025. Anna, personaggio iconico della serie fin dal primo capitolo, sarà disponibile in accesso anticipato per i possessori del Pass Personaggio e Arena della Stagione 2, o del Pass Personaggio della Stagione 2. Tutti gli altri giocatori potranno invece sbloccarla a partire dal 4 aprile. La sua inclusione porta il numero totale di combattenti a 37, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco e strategia.

La Stagione 2 non si limita al ritorno di Anna Williams. Bandai Namco ha infatti delineato una roadmap che prevede l'aggiunta di altri tre personaggi DLC, di cui uno completamente originale, e due nuove arene. Questi contenuti saranno rilasciati nel corso del 2025, con aggiornamenti previsti per l'estate, l'autunno e l'inverno. Dopo il successo delle finali del Tekken World Tour 2024 a Tokyo, l'attenzione si sposta ora sul 2025. Il nuovo tour mondiale prenderà il via a maggio, in occasione dell'EVO Japan. Gli organizzatori hanno annunciato modifiche al sistema di punteggi dei DOJO e alla qualificazione per i Top 8, con l'obiettivo di rendere il torneo ancora più competitivo e avvincente.

La Stagione 2 porterà anche importanti modifiche al sistema di Rank Match. Bandai Namco ha annunciato l'azzeramento delle classifiche e l'introduzione di otto nuovi gradi di alto livello. I giocatori inizieranno con un grado aggiornato e saranno abbinati in base ai punti del loro personaggio con il punteggio più alto. Inoltre, il sistema di abbinamento "Tekken Power" è stato rimosso, promettendo un'esperienza di gioco più equilibrata.