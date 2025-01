The Last of Us: la seconda stagione arriva ad aprile

HBO e PlayStation Productions hanno annunciato che la seconda stagione di The Last of Us, composta da sette episodi, debutterà ad aprile su HBO Max negli USA. In Italia dovrebbe andare in onda sul circuito Sky. Ambientata cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, la nuova stagione vedrà Joel ed Ellie affrontare un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile, e al contempo gestire un conflitto interno che li metterà l'uno contro l'altra. Nel cast della seconda stagione ritroveremo Pedro Pascal nel ruolo di Joel, Bella Ramsey in quello di Ellie, Gabriel Luna come Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria.

Tra le new entry, precedentemente annunciate, figurano Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright (Isaac). Catherine O'Hara apparirà come guest star. The Last of Us, basata sull'acclamata serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog per le console PlayStation, è scritta e prodotta da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television e vede tra i produttori esecutivi Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells, con Halley Gross nel ruolo di sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva.