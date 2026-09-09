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The Legend of Zelda: Ocarina of Time svelato per Switch 2

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Nintendo si affida a un lungo Direct per festeggiare i quaranti anni del franchise creato da Shigeru Miyamoto, e i riflettori sono tutti puntati sul remake del kolossal per Nintendo 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time svelato per Switch 2
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09 settembre 2026 | 09.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con un corposo video dedicato all'avvio dei festeggiamenti del quarantesimo compleanno di The Legend of Zelda, uscito per la prima volta su Nintendo 8-bit nel 1986 (in Giappone), Nintendo ha svelato le prime immagini e persino la data di uscita di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2. Il remake del gioco per Nintendo 64, uscito nel 1998, sarà un'esclusiva della nuova console e verrà lanciato il prossimo 5 novembre. Poco prima arriverà anche un'edizione speciale della console, serigrafata con la Triforza, simbolo della saga, e anche un Controller Pro e una custodia speciali.

Il gioco è stato mostrato con un trailer ma anche con una lunga sequenza di giocato, che ha seguito il piccolo Link nelle fasi iniziali della sua avventura, per spostarsi poi in una città e nel campo aperto di Hyrule. Mai come in questa occasione abbiamo potuto vedere un dettaglio grafico tanto spinto per la serie: lo stile quasi realistico ma al tempo stesso ispirato che è stato dato al gioco è una boccata d'aria fresca. Bisogna vedere come Nintendo avrà adattato il gameplay ai tempi moderni. Qualche sforzo è stato mostrato, e il tutto sembra sufficientemente rifinito per essere all'altezza di un gioco che dovrà sorreggere sia la stagione natalizia su console, sia l'uscita al cinema del film di Zelda, previsto per il 30 aprile 2027 nelle sale.

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THE LEGEND OF ZELDA Ocarina of Time remake Switch 2 Nitendo videogiochi
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