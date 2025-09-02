circle x black
Una rete nazionale per stimare i danni da eventi catastrofali, AGRI-CAT e CONAF insieme per rafforzare la resilienza del settore agricolo

Verso un Atlante Nazionale dei Danni e modelli previsionali avanzati

Una rete nazionale per stimare i danni da eventi catastrofali, AGRI-CAT e CONAF insieme per rafforzare la resilienza del settore agricolo
02 settembre 2025 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Affrontare con strumenti nuovi e condivisi l’impatto crescente degli eventi climatici estremi sull’agricoltura italiana. Con questo obiettivo AGRI-CAT, soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, e CONAF, Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che del progetto segue la direzione scientifica, hanno siglato un accordo strategico per la creazione di un sistema nazionale integrato di raccolta e analisi dei dati agricoli e meteorologici.

La frammentazione attuale delle informazioni rappresenta uno degli ostacoli principali nella valutazione tempestiva e oggettiva dei danni da eventi come alluvioni, siccità, gelo e brina. Per superarlo, l’accordo prevede l’attivazione di una rete territoriale di testimoni qualificati — agronomi e forestali distribuiti su tutto il territorio nazionale — incaricati di monitorare e documentare la fenologia delle principali colture, fornendo dati preziosi per calibrare i modelli di stima dei danni. A supporto dell’iniziativa, è stata inoltre istituita una borsa di studio finalizzata a coordinare le informazioni raccolte e ad alimentare il lavoro di ricerca e modellazione a livello nazionale. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato, migliorare l’affidabilità e l’uniformità nella stima dei danni da eventi catastrofali; dall’altro, offrire alle imprese agricole strumenti più efficaci per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici.

Oggi più che mai è fondamentale dotare il comparto agricolo di strumenti tecnici avanzati, capaci di leggere con precisione gli effetti del clima sulle produzioni. Questo progetto ci permette di costruire una base conoscitiva solida per affinare i modelli di valutazione del danno e orientare meglio le risorse di sostegno. Rafforzare la capacità di risposta degli agricoltori significa investire concretamente nel futuro dell’agricoltura italiana.” — Silvia Rodaro, Presidente AGRI-CAT

Le imprese agricole si stanno dotando di piani del rischio, utili all’accesso a contributi e finanziamenti. Per i dottori agronomi e dottori forestali è una sfida professionale di altissimo profilo.” – dichiara Mauro Uniformi, presidente CONAF – “Questo accordo ci aiuterà a essere pronti a rispondere alle richieste del mercato, che avrà bisogno di professionisti capaci di interpretare una grande mole di dati e di utilizzare modelli complessi. Professionisti in grado di elaborare previsioni di medio e lungo periodo e fare stime sempre più raffinate e puntuali. Inoltre, grazie alla rete di dottori agronomi e forestali si costruirà un atlante nazionale che raccolga le conoscenze specifiche sulla fisiologia delle coltivazioni."

