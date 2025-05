Universal svela (per errore) il titolo del nuovo film di Super Mario

Universal Pictures sembra aver involontariamente confermato il titolo del prossimo capitolo cinematografico dedicato a Mario: Super Mario World. L’informazione è emersa all’interno di un comunicato stampa relativo alla programmazione futura dei contenuti NBCUniversal, per poi essere rapidamente rimossa, suggerendo una pubblicazione anticipata non intenzionale. Il titolo è apparso in un elenco di film in uscita previsti per lo streaming sulla piattaforma Peacock, in esclusiva dopo il passaggio nelle sale cinematografiche. Insieme a Super Mario World, sono stati inizialmente menzionati anche nuovi progetti legati ai franchise di Shrek e Minions, poi anch’essi rimossi dall’annuncio aggiornato poche ore dopo.

La scelta del titolo appare coerente con quanto suggerito nel finale del primo film The Super Mario Bros. Movie (2023), in cui una scena post-credit anticipava l’introduzione di Yoshi, l’iconico dinosauro verde comparso per la prima volta nel videogioco Super Mario World, lanciato nel 1990 per Super Nintendo (SNES). Il titolo fu uno dei maggiori successi della console, con oltre 20 milioni di copie vendute a livello globale. Il sequel del film d’animazione è stato ufficialmente annunciato da Nintendo e Illumination nel marzo 2024, con uscita prevista per il 3 aprile 2026. Alla regia torneranno Aaron Horvath e Michael Jelenic, già autori del primo capitolo. Considerato l’enorme successo commerciale del film originale, che ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, il prosieguo del franchise non ha sorpreso gli osservatori del settore. Nintendo ha intensificato il proprio impegno nel campo dell’intrattenimento cinematografico. Tra i progetti attualmente in sviluppo figura anche un adattamento live-action della saga di The Legend of Zelda, con debutto previsto per marzo 2027.