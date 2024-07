Viessmann sceglie l'agenzia milanese Grit PR per rafforzare la sua immagine nel settore dell'energia rinnovabile in Italia

Viessmann, leader nelle soluzioni per il riscaldamento e il fotovoltaico, ha scelto Grit PR per la comunicazione in Italia

Viessmann, leader globale nel settore delle soluzioni integrate per il riscaldamento, la climatizzazione e il fotovoltaico, ha annunciato in un comunicato ufficiale di aver scelto Grit PR, agenzia milanese fondata da Laura Sordo, per gestire la comunicazione aziendale e l'ufficio stampa.Fondata nel 1917 come produttore di tecnologie per il riscaldamento, Viessmann Climate Solutions è oggi un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni efficienti e sistemiche per il clima (calore, acqua e qualità dell'aria) e le energie rinnovabili.

La partnership con Grit PR mira a rafforzare ulteriormente la presenza e la reputazione di Viessmann sul mercato italiano, attraverso una comunicazione chiara e orientata ai risultati, e a posizionarla come punto di riferimento per le tematiche della transizione energetica. Da oltre 20 anni nel settore della comunicazione e delle relazioni pubbliche, Grit PR si distingue per la competenza nel creare strategie di comunicazione mirate e efficaci, adatte alle esigenze di aziende leader come Viessmann.

"La scelta di Grit PR come nostro partner per la comunicazione e l'ufficio stampa vuole stimolare la riflessione sui temi dell'energia e della transizione energetica, creando sinergie a vari livelli con target diversificati", ha dichiarato Stefania Brentaroli, Marketing Manager di Viessmann Italia. "Siamo convinti che la loro esperienza contribuirà significativamente a cogliere le opportunità di fare informazione di valore in merito all'uso efficiente delle risorse e dell'energia e alla qualità dell'ambiente che lasceremo alle generazioni di domani".

Laura Sordo, fondatrice di Grit PR, ha commentato: "È un onore per noi essere stati scelti da Viessmann per supportare il consolidamento della loro posizione di leadership. Siamo pronti a mettere in campo la nostra esperienza strategica e la nostra passione, per supportare gli obiettivi di Viessmann e contribuire al loro successo."

Viessmann Climate Solutions fa parte di Carrier Global Corporation, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni intelligenti per il clima e l'energia.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale Viessmann