Vision Pro, tutti i film in 3D disponibili su Disney+ e Apple TV

Lo scorso 2 febbraio è arrivato sul mercato statunitense Vision Pro, il visore per la realtà virtuale e aumentata di Apple che rivoluziona per tanti versi la fruizione dei contenuti multimediali per come li conosciamo. Tra le feature che hanno più appassionato i primi utenti del dispositivo ci sono senza dubbio i film cinematografici in 3D, che per la prima volta possono essere visti in casa con lo stesso effetto stereoscopico visibile in sala, anzi ancora meglio: la visione in VR dello schermo cinematografico, oltre a restituire l'illusione di essere di fronte a uno schermo enorme, è molto nitida e soddisfacente. E se Netflix ha deciso di non realizzare la propria app per Vision Pro, Disney ha voluto immediatamente cavalcare l'onda con una versione di Disney+ che include diversi film in 3D oltre al catalogo classico. Anche Apple, ovviamente, ha reso disponibili su Apple TV diversi film da noleggiare o acquistare, oltre a una serie di contenuti realizzati esclusivamente. Sebbene Vision Pro non sia disponibile in Italia, e probabilmente non lo sarà fino alla fine dell'anno, è più che probabile che al lancio conti la stessa selezione dei contenuti in 3D, aggiornata con i prossimi che arriveranno e le produzioni locali.

Film in 3D disponibili su Disney+

Aladdin (2019)

Alice attraverso lo specchio

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Avatar

Avatar: La via dell'acqua

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Beauty and the Beast (2017)

Black Panther

Black Panther: Wakanda Forever

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Coco / Coco en Español

Doctor Strange (2016)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Elemental

Encanto

Finding Nemo

Frozen Il

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Incredibles 2

Inside Out

Il libro della giungla (2016)

Il re leone (2019)

La sirenetta (2023)

Luca

Maleficent: Mistress of Evil

Oceania

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Ralph Breaks the Internet

Raya and the Last Dragon

Rogue One: A Star Wars Story

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: The Rise of Skywalker

Strange World

Thor: Love and Thunder

Thor: Ragnarok

Film in 3D disponibili su Apple TV (a noleggio o in vendita)