WhatsApp cambia design su iOS e Android: le novità

WhatsApp ha annunciato importanti aggiornamenti per la sua app di messaggistica, introducendo un design più fresco e snello, insieme a una nuova modalità scura ancora più profonda. Tra le novità principali c'è una nuova palette di colori, scelta dopo aver valutato oltre 35 tonalità diverse. La nuova tavolozza punta su toni più profondi, progettati per ridurre l'affaticamento visivo in condizioni di scarsa luminosità. La modalità scura, una funzione molto apprezzata da molti utenti, ora diventa ancora più scura per facilitare la lettura dei messaggi. Un'altra novità significativa è l'introduzione di una barra di navigazione inferiore nativa su Android, pensata per aiutare gli utenti a trovare rapidamente ciò che cercano.

La barra, già disponibile su iOS da tempo, permette di accedere facilmente alle chat, agli aggiornamenti, alle comunità e alle chiamate. Per gli utenti iOS, WhatsApp rende più semplice inviare foto e video con un nuovo layout per gli allegati. Invece di un menu a schermo intero, ora gli utenti vedranno un pannello espandibile che permette di visualizzare chiaramente le opzioni per inviare media, sondaggi, documenti e altro. WhatsApp aggiorna inoltre le sue icone con un nuovo stile arrotondato e delineato e rinfresca lo sfondo predefinito nelle chat, offrendo un'esperienza più moderna e coinvolgente.