WhatsApp Web sfida Zoom: arrivano le chiamate dirette dal browser

La piattaforma di messaggistica avvia il rilascio delle funzioni vocali e video per il client web, eliminando la necessità di installare software aggiuntivi su PC e sistemi Linux

Dopo una lunga fase di sviluppo durata circa un anno, WhatsApp ha iniziato a distribuire il supporto alle chiamate vocali e video direttamente tramite il proprio client web. Questa novità segna un cambiamento significativo per l'esperienza utente, permettendo di gestire le comunicazioni audio e video senza dover necessariamente scaricare l'applicazione desktop dedicata. Al momento, la funzione è disponibile per una platea selezionata di utenti e si concentra sulle chat individuali, rappresentando il primo passo di una strategia volta a rendere il browser uno strumento di comunicazione autosufficiente e completo.

Sotto il profilo tecnico e della sicurezza, le chiamate effettuate via web mantengono gli standard elevati già presenti sulle versioni mobile. Tutte le comunicazioni sono protette dalla crittografia end-to-end basata sul protocollo Signal, garantendo che né Meta né terze parti possano intercettare o ascoltare il contenuto delle conversazioni. Oltre alla stabilità del segnale, l'interfaccia integra ora la possibilità di condividere il proprio schermo in tempo reale durante le videochiamate. Tale strumento, particolarmente utile per la presentazione di documenti o la collaborazione professionale, richiede comunque una gestione prudente dei dati sensibili, poiché ogni informazione visibile sul monitor viene trasmessa all'interlocutore.

L'estensione di queste capacità al web client risulta particolarmente vantaggiosa per l'ecosistema Linux, storicamente privo di un'applicazione ufficiale, e per quegli utenti Windows che preferiscono non installare software aggiuntivi sul sistema operativo. Sebbene la fase iniziale riguardi esclusivamente le conversazioni tra singoli contatti, la tabella di marcia prevede l'introduzione a breve termine delle chiamate di gruppo, capaci di ospitare fino a 32 partecipanti contemporaneamente, insieme a funzionalità accessorie come i link di invito e la programmazione delle chiamate. La distribuzione, partita attraverso il programma beta, raggiungerà gradualmente l'intera base utenti nelle prossime settimane.