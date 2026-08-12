Xbox Elite 3, il nuovo controller potrebbe avere lo schermo integrato

Un prototipo del controller Xbox Elite Series 3 sembra essere finito nelle mani sbagliate. Un utente del forum Reddit r/Controller, con il nome ssuberlex, ha pubblicato una serie di fotografie che ritraggono quello che appare come un modello da sviluppo del prossimo controller di fascia alta di Microsoft, sostenendo di averlo comprato per 200 dollari sulla piattaforma di compravendita OfferUp.

Le immagini confermano diversi dettagli emersi già a maggio, quando alcuni documenti depositati presso l'Anatel, l'ente regolatore delle telecomunicazioni brasiliano, avevano rivelato l'esistenza di due nuove rotelle di scorrimento sul bordo inferiore del controller, una modalità wireless aggiuntiva per la connessione diretta ai server di Xbox Cloud Gaming e un misterioso "pair button" in grado di alternare la connessione tra questi server e la console.

Le nuove foto sembrano rispondere a una domanda rimasta aperta: dove si trova questo pulsante. La risposta, se le immagini sono autentiche, è che il pair button si troverebbe accanto a uno schermo integrato nel controller, una funzione mai emersa in precedenza. Il display riproduce quasi esattamente lo schema trapelato a maggio, che mostrava l'interfaccia per il cambio di modalità con il pulsante posizionato sulla sinistra. In una delle fotografie, lo schermo sembra mostrare l'icona del razzo di xCloud accanto a quella di una console Xbox Series X.

Il display sembra inoltre in grado di visualizzare altri contenuti: in un'altra immagine compare un indirizzo che rimanda a una risorsa cloud interna di Microsoft, non accessibile senza le opportune autorizzazioni, un dettaglio che rende più credibile l'autenticità delle foto. L'utente Reddit ha però precisato che il controller, allo stato attuale, non funziona: non si accoppia né via cavo né in modalità wireless, e si limita a far lampeggiare una spia rossa.

Le altre fotografie pubblicate mostrano le due nuove rotelle di scorrimento, le quattro levette posteriori, il vano batteria, una custodia da trasporto e un D-pad rimovibile dal design diverso rispetto a quello mostrato nei documenti di maggio. Secondo l'utente, i grilletti producono un clic quando vengono bloccati nella posizione hair-trigger.

Il dettaglio più interessante, però, arriva dall'interno del vano batteria. Microsoft sembra aver lavorato per rendere il controller riparabile in autonomia dall'utente: nella fotografia si notano un codice QR, che probabilmente rimanda a un sito dedicato alle riparazioni, e viti Torx T6 facilmente accessibili, una scelta che va nella direzione opposta rispetto a molti dispositivi elettronici di consumo, spesso pensati per scoraggiare interventi non ufficiali.