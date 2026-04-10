Xiaomi Redmi A7 Pro, il primo Redmi A in versione Pro

Il nuovo Redmi A7 Pro introduce per la prima volta nella serie economica il sistema operativo HyperOS 3 e una batteria da 6000mAh, puntando su un display da 6,9 pollici e funzioni IA avanzate a un prezzo di partenza molto competitivo

Xiaomi espande la sua offerta entry-level con il debutto del REDMI A7 Pro, il primo modello della serie a fregiarsi della denominazione Pro. Il dispositivo si distingue immediatamente per un pannello generoso da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco di 800 nit, caratteristiche pensate per elevare la qualità della fruizione multimediale in questa fascia di mercato. L'integrazione della tecnologia Wet Touch 2.0 permette inoltre di mantenere la precisione del tocco anche con dita bagnate, mentre le certificazioni TÜV Rheinland e il DC dimming assicurano una protezione prolungata della vista durante l'uso quotidiano.

L'autonomia rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'offerta, grazie a un modulo da 6000mAh che promette di superare i due giorni di utilizzo standard. La longevità del componente è garantita da una progettazione interna capace di preservare l'80% della capacità originale anche dopo mille cicli di ricarica. Sotto la scocca, il processore octa-core è supportato da memorie UFS 2.2 ad alta velocità e dalla possibilità di espandere la RAM fino a 8GB, una combinazione che mira a stabilizzare le prestazioni durante la gestione delle attività giornaliere più comuni.

La vera novità software è costituita dall'esordio di Xiaomi HyperOS 3 sulla serie A, portando con sé strumenti di assistenza intelligente come Google Gemini e la funzione Cerchia e Cerca. Queste implementazioni, unite all'interfaccia HyperIsland per il multitasking e alla connettività estesa dell'ecosistema Xiaomi, puntano a rendere l'esperienza utente più fluida e interconnessa. Il pacchetto software trasforma lo smartphone in uno strumento più reattivo, capace di offrire funzioni precedentemente riservate a segmenti di prezzo più elevati.

Il comparto fotografico si affida a una doppia fotocamera IA da 13MP con sensore maggiorato per migliorare l'assorbimento della luce, affiancata da una camera frontale da 8MP dedicata ai selfie. Le funzionalità di editing includono la modalità notturna su entrambi i sensori e lo strumento AI Sky per il miglioramento dei panorami. Con un profilo sottile di 8,15 millimetri e una dotazione che comprende NFC, jack audio e sensore d'impronte laterale, il REDMI A7 Pro viene commercializzato nelle varianti Black, Mist Blue e Palm Green con un prezzo di partenza fissato a 119,90 euro.