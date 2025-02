Yu-Gi-Oh! World Championship 2025: Parigi si prepara ad accogliere i migliori duellanti del mondo

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato il ritorno in Europa del Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! nel 2025. La città scelta per ospitare questo prestigioso evento è Parigi, che il 30 e 31 agosto vedrà sfidarsi i migliori duellanti provenienti da ogni angolo del globo. Il World Championship 2025 si articolerà in quattro tornei distinti, offrendo ai partecipanti diverse opportunità di mettere alla prova le proprie abilità. I giocatori potranno competere nel torneo di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili, il formato tradizionale. Gli appassionati di videogio avranno invece la possibilità di partecipare al torneo di Yu-Gi-Oh! Master Duel, la versione digitale del celebre gioco di carte.

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla suddivisione del torneo di Yu-Gi-Oh! Duel Links in due competizioni separate, una per il formato Speed Duel e l'altra per il formato Rush Duel. Quest'ultimo, introdotto nel settembre 2023, rappresenta una nuova modalità di gioco che aggiunge un ulteriore livello di strategia e dinamismo alle sfide. L'annuncio di Konami ha generato grande entusiasmo nella community di Yu-Gi-Oh!, con giocatori di tutto il mondo pronti a contendersi il titolo di campione del mondo in una cornice d'eccezione come la città di Parigi. L'evento si preannuncia come un'imperdibile occasione di spettacolo e competizione, celebrando al contempo la passione e la strategia che da sempre caratterizzano il mondo di Yu-Gi-Oh!.