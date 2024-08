Zelda Echoes of Wisdom, nuovo trailer con dettagli sul gioco per Switch

Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer per il prossimo titolo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, previsto per il lancio su Nintendo Switch il 26 settembre. Il trailer offre uno sguardo più approfondito al gameplay e alle meccaniche che i giocatori incontreranno. La trama ruota attorno alla scomparsa degli abitanti di Hyrule, inghiottiti da misteriosi squarci apparsi nel terreno. La Principessa Zelda, accompagnata dalla fata Tri, si avventurerà in questi squarci per salvare il suo regno. Il trailer mette in luce il "Mondo del Nulla", un reame distorto accessibile attraverso gli squarci. Ogni punto d'ingresso conduce a una diversa area del Mondo del Nulla, alcune delle quali ospitano dungeon ricchi di enigmi. Zelda e Tri dovranno collaborare, sfruttando le loro abilità combinate, per navigare in questo ambiente insidioso.

Una novità significativa è la capacità di Zelda di trasformarsi temporaneamente in una spadaccina, grazie a una misteriosa spada. Questa forma le consente di combattere direttamente i nemici e superare ostacoli altrimenti insormontabili. L'indicatore del potere della spada si ricarica raccogliendo energia nel Mondo del Nulla. Il trailer introduce anche Danpei, un personaggio che assisterà Zelda nella sua missione. Danpei è un abile ingegnere in grado di creare automi in grado di scatenare potenti effetti, ma vulnerabili ai danni. Oltre al trailer, Nintendo ha annunciato il lancio di una versione speciale della console Switch Lite, la "Hyrule Edition" dorata, ispirata a The Legend of Zelda. Questa edizione, disponibile dal 26 settembre, includerà un abbonamento individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.