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Tommaso Gallavotti

Tommaso Gallavotti

EU Correspondent

Inizia collaborando al quindicinale Nuovasesto di Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese.

Laureato in Lettere Moderne, allievo dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo Carlo De Martino nel biennio 1997-99. Giornalista professionista dal 2000, ha collaborato per un paio d'anni con il quotidiano La Padania, passando poi alla redazione di Milano dell'Adnkronos.

Per l'agenzia dal 2000 al 2004 ha seguito principalmente il movimento No Global, coprendo manifestazioni in Italia, come il G8 di Genova nel 2001, e all'estero (a Cancun, Copenaghen, Praga, Siviglia, Mumbai, Porto Alegre e altrove).

Dal 2004 si è occupato prevalentemente di finanza e mercati, seguendo per l'agenzia le grandi banche e le compagnie di assicurazione e le Borse.

Dal 2016 lavora a Bruxelles, dove copre le principali istituzioni europee.

Riproduzione riservata
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Giornalismo Finanza Mercati No Global
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