Francia: attacco cyber al Fisco, dati di cittadini violati

Il Fisco francese è stato vittima di un attacco informatico, che ha consentito l'accesso ai dati di "cittadini" e "professionisti". Lo comunica il Ministero delle Finanze, in una nota. Il Ministero comunica che ieri "un malintenzionato ha rivendicato l'accesso non autorizzato al sistema informatico della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche (Dgfip), avvenuto alla fine di giugno 2026 a seguito di un furto d'identità". Le indagini preliminari "confermano che l'accesso, bloccato alla fine di giugno nell'ambito di una verifica, ha comunque consentito la consultazione e l'estrazione di dati relativi a privati cittadini e utenti professionali".

La Dgfip "ha immediatamente implementato nuove restrizioni per bloccare l'accesso non autorizzato e prevenirne ulteriori. Sono in corso indagini approfondite per determinare con precisione quali dati" siano stati violati e "il numero di utenti interessati". Gli utenti interessati "riceveranno una notifica individuale, che specificherà i dati a cui potrebbero essere stati consultati o estratti e, ove necessario, le precauzioni da adottare".

La Direzione Generale delle Finanze Pubbliche (DGFiP) francese "notificherà l'accaduto alla Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà Civili (Cnil), sporgerà denuncia e fornirà ulteriori aggiornamenti man mano che l'indagine procederà".