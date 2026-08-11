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Schengen, la Commissione Europea prevede il ritorno alla normalità nei controlli

Per l'esecutivo Ue la Spagna ha assicurato che gli arrivi a Ceuta non incideranno sull'area Schengen

Migranti tentano di arrivare a Ceuta a nuoto - Fotogramma/Ipa
Migranti tentano di arrivare a Ceuta a nuoto - Fotogramma/Ipa
11 agosto 2026 | 13.52
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea prevede che la situazione dei controlli alle frontiere aeree e marittime tra Italia e Spagna torni alla "normalità", dato che le autorità spagnole hanno assicurato che gli arrivi irregolari nell'exclave di Ceuta non avranno alcuna ripercussione sull'area di libera circolazione di Schengen. Lo ha spiegato il portavoce dell'esecutivo Ue Guillaume Mercier, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Possiamo confermare di aver ricevuto una notifica da Italia e Spagna in merito all'introduzione" dei controlli alle frontiere interne, ha detto. Il commissario alle Migrazioni Magnus Brunner "è in stretto e regolare contatto sia con le autorità spagnole che con quelle italiane, compresi i ministri dell'Interno. Entrambi i ministri hanno confermato pubblicamente che i controlli interni sono temporanei".

Il commissario Brunner "ha spiegato ai ministri il quadro giuridico di base dell'area Schengen, e in particolare ha sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina, e come la fiducia tra gli Stati membri sia una risorsa preziosa. In questo contesto, le autorità spagnole hanno assicurato che gli eventi di Ceuta non avranno ripercussioni durature sull'area Schengen. E in effetti, se gli sviluppi positivi continueranno, l'aspettativa generale della Commissione è che la situazione complessiva torni alla normalità per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne".

Per la Commissione, "le autorità spagnole e marocchine hanno lavorato in modo efficiente ed efficace per gestire i rimpatri di coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta dal Marocco. Finora sono riusciti a impedire con successo qualsiasi movimento illegale verso la Spagna continentale. La nostra aspettativa - ha concluso - è che tutti coloro che rimangono illegalmente a Ceuta vengano rimpatriati".

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migranti Ceuta Italia Spagna Ue controlli frontiera Italia Spagna
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