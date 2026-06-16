Ruini, il cardinale protagonista della Seconda Repubblica
Nella sua veste di presidente della Conferenza Episcopale Italiana divenne dagli anni '90 il principale regista della ristrutturazione dell'intervento cattolico nello spazio pubblico
Nella sua veste di presidente della Conferenza Episcopale Italiana divenne dagli anni '90 il principale regista della ristrutturazione dell'intervento cattolico nello spazio pubblico
Protagonista della Seconda Repubblica, da tempo affrontava problemi di salute. Il cardinale Vicario di Roma, Baldassare Reina: "Grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa, ha guidato transizioni culturali con fierezza cattolica"