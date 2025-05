Emma Villas, affitti brevi ville lusso in frenata, stranieri se le comprano

Le locazioni di ville di pregio, per un target alto, stanno conoscendo un momento di calo tra il -10 e -15%, dovuto soprattutto all'uscita dal mercato di immobili, agli alti costi di gestione e fiscali e ad un calo della domanda da parte di turisti alto spedenti come ad esempio i russi. A fotografare la tendenza è Giammarco Bisogno, amministratore di Emma Villas, del tour operator italiano che si occupa di affitti brevi di ville e casali di pregio, parlando con l'Adnkronos.

"I proprietari di ville di lusso spesso si tengono periodi di soggiorno per loro stessi, tuttavia - spiega - stiamo assistendo ad una fase di diminuzione di immobili sul mercato perché molti sono stati venduti agli stranieri e dunque, capita che alcuni proprietari ci comunicano di aver venduto ed i nuovi non sempre entrano nel nostro circuito".

Nella maggior parte dei casi infatti si tratta di proprietari privati che non ne fanno un vero e proprio business. Tra le motivazioni di questa discesa di affitti brevi di lusso ci sono: "i costi di gestione che per una villa di pregio sono altissimi e tra l'altro, è una tipologia che richiede personale che non sempre si trova. E poi - aggiunge Bisogno - c'è anche il tema fiscale, chi ha una seconda casa sulla redditività, sull'affitto, paga il 26% e non è poco. I prezzi di mercato non sono cresciuti come qualcuno sperava e tutto questo insieme di fattori portano a rinunciare".

"Il boom delle locazioni delle ville c'è stato nel periodo del post covid ora c'è un po' di rallentamento - sottolinea l'imprenditore - dovuto anche alla situazione internazionale, alla crisi economica e al calo del mercato tedesco ed il mercato russo soprattutto in Sardegna e in Sicilia. E poi noi lavoriamo tantissimo con gli americani, gli inglesi e i tedeschi".

Emma Villas gestisce, in esclusiva, circa 600 proprietà ubicate nei luoghi più affascinanti di 15 regioni italiane accogliendo ogni anno più di 55.000 ospiti internazionali. Le regioni con il maggior numero di ville sono: Toscana, Umbria, Sicilia, Marche e Puglia. Il Gruppo si distingue per la sua capacità di proporre servizi di property management e gestione degli immobili per i proprietari nonché per la recente integrazione, oltre al semplice soggiorno, di servizi esclusivi ed esperienze, quali ad esempio il cuoco, il transfer con l'automobile, l'organizzazione di visite guidate.