G7, verso nuovo modello turismo, crescita nel rispetto comunità e ambiente

I ministri del Turismo del G7, riuniti in 'conclave' a Palazzo Vecchio, sotto la guida del ministro italiano Daniela Santanchè, oggi e domani, stanno dialogando per approdare ad un modello condiviso che tenga in considerazione le sfide dell'innovazione, a cominciare dalla intelligenza artificiale, e allo stesso tempo punti ad una crescita e ad uno sviluppo equilibrato, soprattutto in materia di affitti brevi, che rispetti le comunità locali e l’ambiente. "Vogliamo concentrarci sulla promozione della crescita e della prosperità attraverso un turismo che sia sempre più inclusivo e sostenibile con politiche attente a portare sviluppo anche in luoghi che non hanno sinora beneficiato delle opportunità create dal turismo, a sviluppare offerte turistiche sempre più ampie e differenziate, che permettano una distribuzione ordinata dei flussi turistici nello spazio e nel corso dell’anno, per assicurare una crescita e uno sviluppo equilibrato che rispetti le comunità locali e l’ambiente". E' l'incipit di Santanchè rivolto ai suoi omologhi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Usa.

E dunque, hanno partecipato il ministro del Turismo del Canada Soraya Martinez Ferrada e il viceministro Sony Perron, il vicedirettore generale Mercato interno, Industria, Imprenditoria, il ministro delegata per l’Economia del Turismo della Francia Marina Ferrari, il coordinatore federale per l’Economia Marittima e il Turismo della Germania Dieter Gerald Janecek, il commissario dell’Agenzia del Turismo del Giappone Naoya Haraikawa, il direttore per i Media e l’Internazionalizzazione del Dipartimento per la Cultura del Regno Unito Robert Specterman-Green e il vice assistente segretario per i Viaggi e il Turismo degli Stati Uniti d’America Alex Lasry ed inoltre il vicedirettore generale Mercato interno della Ue Hubert Gambs.

Focus su la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, la sostenibilità e il capitale umano

Dal confronto sono emersi, in sostanza, tre pilastri: "la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, la sostenibilità e il capitale umano" ha spiegato Santanchè che ha anticipato come "con tutte le nazioni c'è assolutamente la stessa visione. Capiamo le grandissime opportunità che ha questo settore e abbiamo tutti insieme convenuto che è importante dare una centralità al turismo per la crescita delle nostre Nazioni".

Tra le criticità affrontate spicca la questione relativa alla creazione di opportunità di lavoro e lo sviluppo di competenze professionali per affrontare le grandi sfide. Ma anche la necessità di dialogo con le comunità locali residenti in molte mete turistiche, in ogni angolo del Pianeta, come ha avuto modo di sottolineare il ministro francese Marina Ferrari, a margine dell'evento, rimarcando come sia opportuno trovare "un equilibrio tra l'accoglienza dei visitatori stranieri e domestici ed il mantenimento delle popolazioni che vivono in quei luoghi e che dipendono anche dal turismo". Tanto anche in Francia è stata approvata di recente una legge in tema di affitti brevi "per far sì che turismo e sviluppo sostenibile vadano di pari passo". Una questione molto sentita anche in Italia e nonostante ci siano nuove regole più stringenti per le locazioni turistiche, il tema della sicurezza è all'attenzione del governo e delle istituzioni locali.

E il ministro Santanchè ne ha parlato in un punto stampa a margine del G7, sollecitata sul tema delle Key box, molto presenti nel capoluogo toscano, riferendo di aver aperto un confronto con il sindaco di Firenze Sara Funaro e di voler investire della questione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi "è un tema che assolutamente porterò al ministro competente per capire come possiamo risolverlo perché arrivano nei nostri condomini, nelle nostre case, persone che non vengono identificate, che prendono la chiave ed entrano nell'appartamento e questo credo che confligga anche con quelle che sono le leggi sullo sicurezza del nostro della nostra nazione".

I ministri nel pomeriggio, da Firenze si sono spostati a visitare il borgo medievale di Monteriggioni, in provincia di Siena, (con ritorno in serata a Firenze), a bordo di un treno storico per vivere un’esperienza unica alla scoperta di un luogo ricco di storia e di tradizione, a testimonianza dell'importanza dei piccoli borghi-gioiello per il turismo in Italia. Borghi che rappresentano una realtà diffusa e rilevante in un'ottica di decongestione dei flussi nelle grandi città d'arte. Essi corrispondono, secondo uno studio di Fondazione Tor Vergata, quasi al 70% dei Comuni italiani e hanno una popolazione complessiva di circa 10 milioni di residenti. Inoltre, contribuiscono, stando a Deloitte, al Pil con oltre 5 miliardi di euro ogni anno.

Al termine della prima sessione di lavori del G7 Turismo, il ministro Santanchè ha accolto i ministri e le delegazioni dei Paesi e delle Organizzazioni invitati per l'outreach, che si sono uniti ai membri del G7 per una discussione incentrata sul rapporto tra intelligenza artificiale e turismo. Sono arrivati a Palazzo Vecchio i capi delegazione di Brasile, Egitto, India e Arabia Saudita, dell’Ocse e di Un Tourism, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di turismo.

Domani c'è attesa per il documento finale che verrà firmato dai ministri delle sette economie più grandi del mondo, dopo aver trovato un accordo di visione sulle azioni principali da realizzare sul turismo, un modello che si presume possa essere adottato, questo è l'auspicio, anche in altre aree della Terra. (dall'inviato Cristina Armeni)