Ucraina, 13 milioni di euro per il Fondo di sostegno per l’energia

L’Italia, su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha stanziato 13 milioni di euro in favore del Fondo di sostegno per l’energia in Ucraina. Una decisione così motivata dalla Farnesina: “In un momento in cui si intensificano gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraina, i nuovi fondi rappresentano un passo fondamentale per ripristinare i sistemi energetici danneggiati dal conflitto. Il contributo italiano, uno dei più significativi da parte di un singolo Paese, contribuirà a rendere più stabile la fornitura elettrica per milioni di ucraini colpiti dalla guerra”. Con questo stanziamento, l’Italia conferma il proprio impegno nel sostenere la resilienza del sistema energetico dell’Ucraina, anche in vista della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si terrà a Roma nel mese di luglio. Oltretutto, i nuovi contributi giungono in un momento particolarmente delicato per il sistema di approvvigionamento energetico del Paese, già duramente colpito nel 2024 dagli attacchi portati dai russi.

