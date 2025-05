Ucraina, colloquio telefonico tra Meloni e il Presidente turco Erdogan

Alla vigilia dell’incontro di giovedì 15 maggio a Istanbul tra vertici russi e ucraini per negoziare la pace, il Premier Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Turchia, Erdogan. Al centro del colloquio le prospettive diplomatiche e la conferma del sostegno ad una pace giusta e duratura in Ucraina. Giorgia Meloni ha ringraziato il Presidente turco per il suo impegno a favorire una soluzione negoziata per porre fine al conflitto e al fatto di ribadire l’auspicio che anche la Russia dichiari la volontà di passare ad una fase di colloqui di pace più concreti e di accettare un cessate il fuoco incondizionato e totale di 30 giorni, quale segnale concreto di apertura alla pace.