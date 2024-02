Ue, Gentiloni: "Abbiamo leadership potenziale in green bond"

L'Unione Europea "ha una leadership potenziale nell'emissione di green bond sui mercati finanziari e questo è un vantaggio cui dovremmo guardare molto seriamente". Lo sottolinea il commissario europeo Paolo Gentiloni, ieri sera in audizione alla commissione Econ del Parlamento a Strasburgo.

"Non spenderei molto capitale politico sul prolungamento di Next Generation Eu", dato che "è stata concepita come un piano una tantum", ma "penso che lo stesso metodo dovrebbe essere utilizzato per finanziare" progetti in linea con "gli obiettivi comuni europei".

A giugno 2023, la Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu, "aveva consentito risparmi annuali sul consumo di energia primaria per oltre 28 milioni di megawattora; avvantaggiato 308 milioni di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati; aumentato la capacità delle strutture sanitarie nuove o modernizzate di ulteriori 45,8 milioni di pazienti all'anno. Questi dati, basati sulle relazioni degli Stati membri, sono attualmente in fase di aggiornamento da parte degli Stati membri. Possiamo quindi aspettarci dati migliori nei prossimi mesi". Le nuove regole Ue di governance economica "non sono le mie regole ideali, ma sono meglio del quadro che avevamo prima".